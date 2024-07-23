税別平均単価は約4000円 2024年6月に売れたワイヤレスマウスTOP10 2024/7/23
「BCNランキング」2024年6月1日から30日の日次集計データによると、ワイヤレスマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
M220CG（ロジクール）
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
7位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
8位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
9位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
10位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 無線BlueLED光学式マウス 5ボタン ブラック
BSMBW310BK（バッファロー）
2位 ERGO M575 Wireless Trackball Mouse ブラック
M575S（ロジクール）
3位 M220 SILENT Wireless Mouse ダークグレー
4位 EX-G ワイヤレスBlueLEDマウス Mサイズ ブラック
M-XGM10DBBK（エレコム）
5位 Signature M650 Wireless Mouse グラファイト
M650MGR（ロジクール）
6位 M240 SILENT BLUETOOTH MOUSE グラファイト
M240GR（ロジクール）
7位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
8位 Bluetooth5.0対応 BlueLED光学式マウス 5ボタン レッド
BSMBB300RD（バッファロー）
9位 Marathon Mouse M705m
M705m（ロジクール）
10位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。