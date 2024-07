ロックバンド・MAN WITH A MISSIONの「FLY AGAIN -Hero's Anthem-」が、8月22日(〜23:59)までauスマートパスプレミアム会員限定で無料ダウンロードできる。MAN WITH A MISSION「FLY AGAIN」は、MAN WITH A MISSIONの代表曲のひとつで、2011年のオリジナル楽曲発表以降、今なおライブでのマストチューンとなっている人気曲。「FLY AGAIN -Hero’s Anthem-」は、2020年にリリースされた結成10周年記念アルバム『MAN WITH A “REMIX” MISSION』に収録されているバージョンだ。今年は「LuckyFes'24」「バズリズム LIVE 10th Anniversary」「FUJI ROCK FESTIVAL'24」などの夏フェスに出演。海外でのツアーも開催しており、多方面での活躍に注目が集まっている。