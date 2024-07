夏限定「マンゴーとオレンジのパンケーキ」が2024年7月24日(水)から9月30日(月)まで、ハワイ・オアフ島生まれのグルメバーガー店 「クア・アイナ」に登場!

タイ産の「マハチャノックマンゴー」をごろごろ贅沢に使用したパンケーキです☆

クア・アイナ「マンゴーとオレンジのパンケーキ」

価格:単品・1,000円(税込)/ドリンクセット・1,300円(税込)/ドリンク&フレンチフライセット・1,450円(税込)

※一部店舗にて(セット)価格が異なる場合があります

販売期間:2024年7月24日(水) 〜9月30日(月)

※終了時期は変更になる可能性があります

展開店舗:「クア・アイナ」国内全店

※一部期間店舗除く

ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」で、期間限定の「マンゴーとオレンジのパンケーキ」が登場します。

今回の「マンゴーとオレンジのパンケーキ」のために世界中から15種以上マンゴーを取り寄せ、食べ比べた中から採用されたのは、タイ産「マハチャノックマンゴー」!

タイ国内でも流通が少なく、高糖度で独特の気品あふれる香りが素晴らしいマンゴーです。

そんなこだわりのマンゴーをゴロゴロ贅沢に使用したパンケーキに、たっぷりの生クリームに夏らしい爽やかな酸味と甘みのバランスがいい「シチリアオレンジシャーベット」が添えられています。

クア・アイナの「マンゴーとオレンジのパンケーキ」で、さわやかな夏の味わいが楽しめます。

こだわりのマンゴーとひんやりさわやかなシチリアオレンジシャーベットを添えた、夏限定のパンケーキ!

「マンゴーとオレンジのパンケーキ」は、2024年7月24日(水)から9月30日(月)まで、「クア・アイナ」国内全店にて登場します。

