(MCU)『&ウルヴァリン』は、カメオ出演も多数のサプライズ満載な一作となりそうだ。ネット上では眉唾物のリーク情報や噂も時折見受けられるが、なんとマーベル・スタジオは意図的に偽情報を流していたのだという。

エクゼクティブ・プロデューサーのウェンディ・ジェイコブソンが米に明らかにした。「秘密を守るために、ネット上や対面の場面で、多少の裏工作やミスリーディングがあったかもしれないし、なかったかもしれないですね」。

ジェイコブソンは『デッドプール&ウルヴァリン』に登場するカメオ出演について、「肯定も否定もできませんが、登場するかもしれない、しないかもしれないキャラクターについて、この映画では何もギミックのように感じさせないことが常に重要でした」とも紹介。単なる顔出しではなく、それぞれに目的があることを、次のように説明している。

「全ての登場人物には物語上の重要な役割を帯びていたり、そのキャラクターの物語の流れにおける起点・中間・終点がきちんとある。どのキャラクターが本作にフィットして、そしてフィットしないかを見極めていくのは、まさしく共同作業といったものでした。」

監督のショーン・レヴィも、本作にはたくさんのカメオが登場すると、THE RIVERの取材で認めている。果たして誰が登場するのだろう。もしも鑑賞前のあなたがネット情報によって何かを知っているとしたら、それはマーベル・スタジオが仕掛けた高度な裏工作によるニセ情報かもしれない──?

『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月24日、世界最速公開。

Source:

The post first appeared on .