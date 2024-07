BTS・JUNG KOOKの“黄金色の瞬間”を振り返る展示が開催へ…衣装やイヤモニなどファン必見の内容

BTS・JUNG KOOKの“黄金色の瞬間”を振り返る展示が開かれる。

【写真】JUNG KOOK、胸板“むき出し”

HYBEの展示ブランド「HYBE INSIGHT」(ハイブ・インサイト)は、8月30日〜9月22日にかけてソウルの明洞(ミョンドン)に位置するル・メリディアン・モクシーで、JUNG KOOKの展示『GOLDEN:The Moments』を開催すると明らかにした。

(写真提供=BIGHIT MUSIC)BTS・JUNG KOOK

今回の展示は、JUNG KOOKのデビューから、昨年11月の初ソロアルバム『GOLDEN』に至るまでを記念するために企画された。これまで、HYBEアーティストのIPを活用して多彩な展示を続けてきたHYBR INSIGHTが、初めて披露する“ソロ”展示だ。

『Seven (feat. Latto)』『3D (feat. Jack Harlow)』のMVをはじめ、ファンショーケース『JUNG KOOK『GOLDEN』Live On Stage」、アイハートラジオで行われた『Standing Next to You』など、さまざまなライブステージでJUNG KOOKが実際に着用した衣装、イヤモニなどのアイテムが展示される。また、トロフィーやメダル、未公開写真なども見ることができる。

そして、JUNG KOOKの“黄金色の旅路”を没入感たっぷりに観覧できる空間も用意される。『GOLDEN』のプレビュー映像、コンセプトフォトなどに登場した背景を再解釈し、観覧客に実際の撮影現場に来ているような感じを与える。MVやパフォーマンス映像を映画館の椅子に座って鑑賞したり、JUNG KOOKの声に完全に集中できる特別な空間も設けられるという。

(画像=HYBE)

このほかにも、会場のいたるところにサムスン電子の額縁型Wi-Fiスピーカーが配置されることで、ユニークな視聴覚経験も楽しむことができる。普段からドローイングを楽しむJUNG KOOKの趣味部屋を再構成した空間では、アーティストではなく、日常の“人間チョン・ジョングク”の姿も垣間見ることができる。

なお、チケットは7月30日11時からインターパークチケットで購入でき、展示の詳しい情報はWeverseのBTSミュニティで確認可能だ。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』(Mnet)シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、多数の大手芸能事務所からオファーを受けた(現在所属するBig Hitエンターテインメント・現HYBEもそのうちの1つ)。本人は、「事務所見学の際にRMのラップに感銘を受けて入社を決意した」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。