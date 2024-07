【株式会社Cerevo 事業戦略説明会(2024年7月23日)】7月23日11時 配信

Cerevoは、スマート・トイに関する新製品情報を公開した。

今回発表されたのは、新発表となるフィギュア用の展示・撮影ボックス「ESTELLAS」(2025年発売予定・価格未定)、「DOMINATOR - 10TH ANNIVERSARY EDITION」の再販(7月23日予約開始・価格148,500円)、「PERSONA3 RELOAD EVOKER 1/1スケール 『S.E.E.S. 制式召喚器』」(発売日・価格未定)の3点。いずれも7月28日に開催の「ワンダーフェスティバル2024[夏]」の同社ブースにて展示される。

詳細は追って記載する。

【株式会社Cerevo 事業戦略説明会(2024年7月23日)】

(C) Cerevo Inc.

(C) PSYCHO-PASS Committee