The BONEZがKjをフィーチャーした新曲「Straight Up feat. Kj」を本日7月23日に配信リリースしたことに加え、同曲ミュージックビデオが公開となった。JESSEとKjの最強タッグによる楽曲の完成だ。楽曲「Straight Up feat. Kj」は10月より開催されるThe BONEZ x Dragon Ashのスプリットツアー<Straight Up>に先駆けて発表されたもの。“Straight Up = 互いに腹を割る”という意味があり、両バンドのベーシストを務めるT$UYO$HIが二組をつないだことで実現したかたちだ。

■The BONEZ「Straight Up feat. Kj」

2024年7月23日(火)配信開始

配信リンク:https://linkco.re/A8NrnAgD









2024年7月23日(火)配信開始配信リンク:https://linkco.re/A8NrnAgD

■スプリットツアー<The BONEZ × Dragon Ash “Straight Up” Tour>

10月13日(日) KT Zepp Yokohama

open17:00 / start18:00

10月17日(木) 広島 CLUB QUATTRO

open18:00 / start19:00

10月18日(金) Zepp Nagoya

open18:00 / start19:00

10月25日(金) Zepp Osaka Bayside

open18:00 / start19:00

10月27日(日) Zepp Fukuoka

open17:00 / start18:00

11月01日(金) SENDAI GIGS

open18:00 / start19:00

11月03日(日) Zepp Sapporo

open17:00 / start18:00

11月08日(金) 新潟 LOTS

open18:00 / start19:00

11月10日(日) Zepp Haneda (Tokyo)

open17:00 / start18:00

▼チケット

●各Zepp, SENDAI GIGS公演

・1Fスタンディング \7,500(税込/D別)

・2F指定席 \8,000(税込/D別)

●広島CLUB QUATTRO,新潟LOTS公演

・オールスタンディング \7,500(税込/D別)

【イープラス最速プレオーダー】

受付期間:7/23(火)12:00〜7/30(火)23:00

https://eplus.jp/dragonbonez/

そのミュージックビデオでは、広く晴れ渡った青空の下、時代を作ってきた2人のカリスマJESSEとKjが共に歌い、後半ライトアップされた中で繰り広げられる演奏シーンが印象的な仕上がり。映像はカリフォルニアを彷彿するアメリカンなロケーションで撮影され、バンドメンバーもカメオ出演している。なお、The BONEZとDragon Ashは<OGA ROCK FESTIVAL>に出演することも決定している。