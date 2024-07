シャーベットがのったデザートピザも！ 葉山で人気の一軒家イタリアンが渋谷に初出店（東京・渋谷）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、渋谷の新複合施設「渋谷アクシュ」にオープンした、ピザが自慢の葉山発のイタリアン!

〈New Open News〉

TRATTORIA PIZZERIA(東京・渋谷)

葉山の一色海岸至近にある一軒家レストラン「TRATTORIA PIZZERIA 207(トラットリア ピッツェリア ニーマルナナ)」が、2024年7月8日、渋谷駅東口エリアに誕生した大型複合施設「渋谷アクシュ」内に姉妹店をオープンしました。

昼は明るい雰囲気、夜はペンダントライトからの光が降り注ぐ店内

料理長を務めるのは、ピエモンテやロンバルディアなど北イタリアで3年、サローネグループなど都内の有名店で修業した後、葉山店オープンからシェフを務める兼森一喜統括シェフ。自由が丘の人気イタリアンで長年シェフとして腕を振るった西銘剛史シェフとともに、本格的ながら肩肘を張らずに楽しめる料理を提供しています。

「しらす0kmペペロンチーノ」2,420円

パスタには埼玉にある吉野製麺の生パスタを使用。葉山本店の目の前の海で取れたしらすとタリオリーニを使った「しらす0kmペペロンチーノ」や、和牛とホルスタインを掛け合わせた「葉山石井牛」を使ったメニューなど、都内ではなかなか味わえない葉山らしいメニューがラインアップします。

「マルゲリータ」2,530円

ピッツァを担当するのは東中野「ピッツェリア チーロ」などナポリピッツァの人気店で経験を積んだ田中竜二ピッツァイオーロ。特製トマトソースとイタリアから空輸されるフレッシュの水牛モッツァレラを使った「マルゲリータ」など、店内のピザ窯で焼き上げたピッツァが数種類そろいます。

「レモンソルベとマスカルポーネの小さなピッツァ」2,200円

また爽やかな甘酸っぱさが夏にぴったりの「レモンソルベとマスカルポーネの小さなピッツァ」もあり、ピザをデザートとして楽しむことができるのも新鮮です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆TRATTORIA PIZZERIA 207 渋谷店住所 : 東京都渋谷区渋谷2-17-1 渋谷アクシュ 2FTEL : 050-5593-8725

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

