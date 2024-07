【ノアASMR~めげないあなたのすぐ横で~】【ミヤコ(水着)ASMR~ふたりきりの島でおはようを。~】7月22日 発売価格:各1,320円

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するASMR「ミヤコ(水着)ASMR ふたりきりの島でおはようを。」と「ノアASMR めげないあなたのすぐ横で」を通販サイト「DLsite」にて7月22日に発売した。価格は各1,320円。

本作は「ブルーアーカイブ」のASMR第6弾で「ノア」と「ミヤコ(水着)」をテーマとした作品となっている。

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.