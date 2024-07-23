Ä®ÅÄMF¹â¶¶Âç¸ç¤¬ÂçÊ¬¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¡Ö¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ï23Æü¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎMF¹â¶¶Âç¸ç(25)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö99¡×¤Ë·èÄê¡£ËÜÆü¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÄ®ÅÄ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤Ï²áµî¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤ÇJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÊ¬²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò´¶³´¿¼¤¯Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Àº°ìÇÕ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä®ÅÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿»°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢»³Ãæ¥³¡¼¥Á¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF¹â¶¶Âç¸ç
(¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤À¤¤¤´)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯4·î17Æü(25ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¯»ùÅç¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
165cm/60kg
¢£·ÐÎò
µÜ±ºSSS-¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ-¿ÀÂ¼³Ø±à¹â-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-Ä®ÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:8»î¹ç1ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:111»î¹ç22ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:14»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:13»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:4»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÂçÊ¬
¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ!FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿üâ¶¶Âç¸ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò´¶³´¿¼¤¯Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº°ìÇÕ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ä®ÅÄ
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿»°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢»³Ãæ¥³¡¼¥Á¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤Ï²áµî¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2023Ç¯¤ËÄ®ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¡£ºòµ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï28»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤ÇJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï2»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä®ÅÄ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿»°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢»³Ãæ¥³¡¼¥Á¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üMF¹â¶¶Âç¸ç
(¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤À¤¤¤´)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1999Ç¯4·î17Æü(25ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
¼¯»ùÅç¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
165cm/60kg
¢£·ÐÎò
µÜ±ºSSS-¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ-¿ÀÂ¼³Ø±à¹â-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-ËÌ¶å½£-À¶¿å-Ä®ÅÄ
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:8»î¹ç1ÆÀÅÀ
J2¥ê¡¼¥°:111»î¹ç22ÆÀÅÀ
J3¥ê¡¼¥°:14»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥«¥Ã¥×Àï:13»î¹ç1ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:4»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦ÂçÊ¬
¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ!FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿üâ¶¶Âç¸ç¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»þ´ü¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤òËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤ÊÅç¤Ç°é¤Ã¤¿ËÍ¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥×¥í¤Î»î¹ç¤ò´Ñ¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò´¶³´¿¼¤¯Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Àº°ìÇÕ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦Ä®ÅÄ
¡ÖÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤âËÍ¤ò¿®¤¸¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿»°ÅÄ¥³¡¼¥Á¡¢»³Ãæ¥³¡¼¥Á¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÇ¯È¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×