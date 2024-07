ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、全面にプリントされた総柄が可愛さ満点な、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

サイズ:約14×21×1.5cm

重さ:約90g

ショルダーベルト長さ:最短約65cm〜最長約125cm

素材:ポリエステル

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインのスマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ。

スマートフォンを入れてちょっとお出かけをするのに便利なサイズ感で、ショルダーの長さは調節することができます◎

前面にはファスナーポケットとオープンポケット付きで、ハンカチなどの小物を分類して収納できて使い勝手も抜群!

一面には、「くまのプーさん」やハチミツの壺、飛び散るハチミツの絵柄がプリントされています。

きょとんとした「くまのプーさん」のチャーミングな表情にも注目☆

フロント部分に縫い付けた織りネームもかわいいポイント!

ネームにはハチミツの壺や、ポップなタッチでロゴがあしらわれています。

バッグの開閉はマグネットホックで、内布には「くまのプーさん」の服の色に合わせて赤い布を使用しています。

細部までこだわりがたっぷり。

スマートフォンを入れて気軽にお出かけ!

全面にプリントされた総柄がかわいさ満点な、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

