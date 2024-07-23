くまのプーさんとハチミツの絵柄がかわいい！ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、全面にプリントされた総柄が可愛さ満点な、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：2,990円（税込）
サイズ：約14×21×1.5cm
重さ：約90g
ショルダーベルト長さ：最短約65cm〜最長約125cm
素材：ポリエステル
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインのスマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ。
スマートフォンを入れてちょっとお出かけをするのに便利なサイズ感で、ショルダーの長さは調節することができます◎
前面にはファスナーポケットとオープンポケット付きで、ハンカチなどの小物を分類して収納できて使い勝手も抜群！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
一面には、「くまのプーさん」やハチミツの壺、飛び散るハチミツの絵柄がプリントされています。
きょとんとした「くまのプーさん」のチャーミングな表情にも注目☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
フロント部分に縫い付けた織りネームもかわいいポイント！
ネームにはハチミツの壺や、ポップなタッチでロゴがあしらわれています。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
バッグの開閉はマグネットホックで、内布には「くまのプーさん」の服の色に合わせて赤い布を使用しています。
細部までこだわりがたっぷり。
スマートフォンを入れて気軽にお出かけ！
全面にプリントされた総柄がかわいさ満点な、ディズニーデザイン「スマートフォン収納ポケット付きショルダーバッグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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