¥·¥Æ¥£¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿½Ð¾ìµ­Ï¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¥¬¥ì¥¹¡¦¥Ð¥ê¡¼¤¬¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É11Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ï¡¼¥¹¥È¥Ô¥¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈFC¤È·ÀÌó¤·¡¢¼Â¤Ë4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸½ÌòÉüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£

Æ±¥Á¡¼¥à¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Æ¡¢43ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È·ÀÌó¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼¤Ï¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤â¤¢¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°»á¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£

¤Þ¤¿¡ÖÈà¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¼Á¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤ËÈà¤¬¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Õ¥§¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¼ÇÀ¸¤ËÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Ï¡¼¥¹¥È¥Ô¥¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡¢¥¬¥ì¥¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢´üÂÔ´¶¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£

¥Ð¥ê¡¼¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤é¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤ä¥¦¥§¥¹¥È¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿½Ð¾ìµ­Ï¿¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»ºÇÂ¿¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥Éµ­Ï¿¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£  ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â53¥­¥ã¥Ã¥×¤òµ­Ï¿¤·¤¿¥Ð¥ê¡¼¤À¤¬¡¢Èà¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¥Ð¥ê¡¼¤Îº£¸å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£