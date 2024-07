【1/6スケールフィギュア アズールレーン リノ 波濤のチアリーダー】発売日:2023年8月価格:37,400円セール価格:27,681円

楽天ブックスにて、サウンドのブランド「GOLDENHEAD」から発売中のフィギュア「1/6スケールフィギュア アズールレーン リノ 波濤のチアリーダー」が特別価格で販売されている。セール価格は25%オフの27,681円。

本商品は、Yostarが贈るシューティングRPG「アズールレーン」より、ユニオンKAN-SENの「リノ」を波濤のチアリーダーとして立体化したフィギュア化。大迫力のフラッグ、透き通るような美しい銀色の髪の毛、ドキッとしてしまう衣装など、一生懸命仲間たちを鼓舞する彼女の姿が完全再現されている。

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved. (C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.