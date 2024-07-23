Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Èimase¤¬¡ÖZIP!¡×À¸½Ð±é¡ª7·î¤«¤é¤Î¿·¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥° ¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òTV½éÈäÏª
¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖZIP!¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶â Ä«5:50¡Á9:00 ¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¡£
ÌÀÆü7·î24Æü¡Ê¿å¡ËÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Èimase¤¬À¸½Ð±é¡ª¡ÖZIP!Ä«LIVE¡×¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤«¤é¤Î¡ÖZIP!¡×¿·¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ø°ìÆü²Ö feat.imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡Ù¤òÀ¸ÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ø°ìÆü²Ö feat.imase & ½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÃ«ÃæÆØ¡ÊBaritone sax¡Ë¡¢Àî¾å¤Ä¤è¤·¡ÊBass¡Ë¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¡£¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎSNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬Á´À¤³¦Îß·×100²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¡¦¹á¹Á¡¦¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡¦¾å³¤¡¦¥½¥¦¥ë¡¦ÂæËÌ¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À¤Âå¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦imase¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¤·¤¤²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÄ«¤«¤é³èÌö¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤¿²Î»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡¢¤½¤·¤Æ±éÁÕ¤Ë»²²Ã¤·¤¿½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²»¿§¤¬¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê³Ú¶Ê¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÄ«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤Ù¤¯¡ÖÄ«LIVE¡×¤ò³«ºÅ¡ª¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥Õ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òTV½éÈäÏª¡£¿åËÎ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡¢¡ÖZIP!¡×¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¿Ø¤â¥³¡¼¥é¥¹¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£
¤³¤ÎÆü¤À¤±¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÅìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é Ã«ÃæÆØ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖÄ«µ¯¤¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ä«¤ò·Þ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¾ù¤ê¹ç¤¦Í¥¤·¤µ¤Ç¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤È¿´¤¬¿¨¤ì¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊÁÇÅ¨¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²Î»ì¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àî¾å¤Ä¤è¤·¤Îºî¶Ê¤âÈó¾ï¤Ëºã¤¨ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£imase¤¯¤ó¤È½¬»ÖÌî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø°ìÆü²Ö¡Ù¤Ï¡¢ËèÆüËèÆü¿·¤¿¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤âÁáÄ«¤«¤é³èÌö¤µ¤ì¤ë¡ÖZIP!¡×¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤ä½Ð±é¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ò»×¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¸±éÁÕ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤´¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÄ«¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¡Úimase ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡ÖŽ¢ZIP!Ž£¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢°ìÆü²ÖŽ£¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü²¿¤«¤ò´èÄ¥¤ë¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ±þ±ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¿¤Ó¿¤Ó¤È³Ú¤·¤¯¡¢¥¹¥«¥Ñ¥é¤µ¤ó¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎÉ¤¤1¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒŽ¢ZIP!Ž£¤Ç¤Î½éÈäÏª¤òÄ«¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤¤1Æü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×