2024年8月31日(土)午後6時30分〜9月1日(日)午後8時54分放送の日本テレビ「24時間テレビ47」。

今年で47回目をむかえる「24時間テレビ47」。8月31日(土)、9月1日(日)にぴあアリーナMM(横浜・みなとみらい)にて開催の「Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ」の出演者情報第一弾を、本日日本テレビ系で放送の「ZIP!」にて解禁しました。

8月31日(土)には、岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、日向坂46、9月1日(日)には、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、超特急の出演が決定。

この「Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ」の収益は経費を差し引いて全額寄付されます。今後もアーティストは発表予定ですので、ぜひ続報をお待ちください。

◆公演概要

■出演者情報(50音順)

8月31日(土) 岩田剛典 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 乃木坂46 / 日向坂46

9月1日(日) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / 超特急 and more…

※超特急の出演に関しまして:超特急メンバーのハルは、スケジュールの都合により⽋席いたします。

■開催場所

ぴあアリーナMM(横浜・みなとみらい)

■日時

8月31日(土)開場 13:30/開演 14:30(予定)

9月1日(日)開場 12:00/開演 13:00(予定)

■料金

全席指定:11,000円(税込)

■お問い合わせ

ソーゴー東京 03-3405-9999(月〜土 12:00〜13:00/16:00〜19:00 ※日曜・祝日を除く)

先行スケジュール 各出演者FC1次先行:7月23日(火)15:00〜7月28日(日)23:00(抽選受付)

◆『24時間テレビ47』概要

■放送日時 2024年8月31日(土)午後6時30分〜9月1日(日)午後8時54分

■今年のテーマ 「愛は地球を救うのか?」

■会場 両国・国技館

■出演者

・総合司会(50音順):上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美(日本テレビアナウンサー)

・「24人でつなぐ24時間テレビ」(50音順):相葉雅紀、池崎慧(サンシャイン池崎)、岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)、有働由美子、「笑点」メンバー、長嶋一茂、ヒロミ、松平健、やす子 ほか

番組公式ホームページ:https://www.ntv.co.jp/24h/