【モデルプレス=2024/07/23】8月31日、9月1日に神奈川県・ぴあアリーナMMにて開催される「Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ」の出演者情報第1弾が、7月23日放送の「ZIP!」(月曜〜金曜あさ5時50分〜)内で解禁された。47回目を迎える「24時間テレビ47」(8月31日午後6時30分〜9月1日午後8時54分放送)。今回「Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ」の第1弾出演者が発表され、8月31日に岩田剛典(EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS)、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、日向坂46の出演が決定。

9月1日には、三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEと超特急が出演することがわかった。なお、超特急メンバーのハルは、スケジュールの都合により⽋席となる。また、同ライブの収益は経費を差し引いて全額寄付されることも発表。今後もアーティストは追加予定となっている。(modelpress編集部)■出演者情報(50音順)・8月31日(土):岩田剛典/GENERATIONS from EXILE TRIBE/乃木坂46/日向坂46・9月1日(日):三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE/超特急 and more…※超特急メンバーのハルは、スケジュールの都合により⽋席■開催場所ぴあアリーナMM(横浜・みなとみらい)■日時8月31日(土):開場 13:30/開演 14:30(予定)9月1日(日):開場 12:00/開演 13:00(予定)【Not Sponsored 記事】