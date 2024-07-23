¥Ý¥¹¥ÈÆ£ÅÄ¿¸Ž¢¸å·Ñ¼Ô¥ì¡¼¥¹Ž£¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎÀäÂÐ¾ò·ï
ÁÏ¶È¼Ô¤«¤é¼¡À¤Âå¤Ø¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¿¸»á¡Ê»£±Æ¡§ÇßÃ«½¨»Ê¡Ë
¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¿¸»á¤È¤¤¤¨¤ÐÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Î1¿Í¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¡Ö2026Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤òÂà¤¯¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÌó1Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢°ú¤·Ñ¤®¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤¤¬°ìÃÊ¤È²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤âÆ£ÅÄ»á¤Ï¤Ê¤¼ÂàÇ¤¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡£¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤È¤Ï¡£Q&A·Á¼°¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¨µ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ïµ¼Ô¤Ë¤è¤ë²òÀâÆ°²è¡ÖQ Five¡×¤«¤é¤ÎÈ´¿è¤Ç¤¹¡£³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤ÏÆ°²è¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆâ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎYouTube¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Q¡§2026Ç¯¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹ÂàÇ¤¡×¤Ê¤¼Æ£ÅÄ»á¤Ï·èÃÇ¡©
Ã¼Åª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¼ã¤¤¼Ò°÷¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ»á¼«¿È¤Ï¸½ºß51ºÐ¡£Âç´ë¶È¤Î¼ÒÄ¹¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¼ã¤¤¤Û¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ¿Í¤ÏÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼¡¤Ë¾ù¤é¤Ê¤¤¤È¤â¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ï2022Ç¯¤«¤é¡¢ÍË¾¤Ê¼Ò°÷¤ò16¿ÍÁªÈ´¤·¤Æ¸å·Ñ¼Ô°éÀ®¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃÊ³¬Åª¤ËÁª¹Í¤·¡¢»Ä¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î1¿Í¤¬2026Ç¯½Õ¤Ë2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡¢ºÂ³Ø¸¦½¤¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ï2024Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Ç½ªÎ»¡£ÌÜ²¼¤Ï¸õÊä¼Ô¤ò¿ô¿Í¤Þ¤Ç¹Ê¤ê¹þ¤ß¡¢¼ÂÌ³¤òÄÌ¤·¤¿Ç½ÎÏ³«È¯¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¡¢Æ£ÅÄ»á¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¸òÂå¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ç²¿¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Æ£ÅÄ»á¤Ï¡Ö°ú¤·Ñ¤®²ÄÇ½¤Ê²ñ¼Ò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò·«¤êÊÖ¤·¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¼èºà¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬È¼Áö¤«¤é´°Á´¤Ë³°¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦3ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î°éÀ®¤â¡¢¤³¤Î¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë°ÕÌ£¹ç¤¤¤È¤·¤Æ´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÈÆ±¤¸¥Í¥Ã¥È´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤Ê¤É¤â¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ë¾ù¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Îã¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò½Å¡¹¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢2022Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Þ¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¡£Æ£ÅÄ»á¼«¿È¡¢¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
Q¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤Ï¡©
¶ÈÀÓ¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ½çÄ´¤Ç¤¹¡£2023Ç¯9·î´ü¤ÎÇä¾å¹â¤Ï7202²¯±ß¤È¤³¤³10Ç¯¤ÇÌó4ÇÜ¤Ë¡¢½¾¶È°÷¿ô¤Ï7251¿Í¤ÇÆ±Ìó2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çä¾å¹â1Ãû±ß¡¦½¾¶È°÷¿ô1Ëü¿Í¤ÎÂçÂæ¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯ÀÖ»ú¤ò·¡¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤ò´Þ¤à¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤â¡¢2024Ç¯1¡Á3·î´ü¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ëÅÀ¤òÃæÄ¹´ü¤Ë°Ü¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·è¤·¤Æ°ÂÂÙ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Î1¤Ä¤¬¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ç¼´¤Ç¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¹¹ðÂåÍý¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Î¡ÖCookie¡Ê¥¯¥Ã¥¡¼¡Ëµ¬À©¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Î·üÇ°¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥µ¥¤¥²¡¼¥à¥¹¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¼ý±×¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ê¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò¤¹¤°ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Þ¥Û¥²¡¼¥à»Ô¾ì¤Ï¤¹¤Ç¤ËÆ¬ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¥Õ¥¡¥ßÄÌ¥â¥Ð¥¤¥ë¥²¡¼¥àÇò½ñ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð2Ç¯Ï¢Â³¤Î¸º¾¯¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÈ¯Åö¤Æ¤ë¤ÈÂç¤¤¤¤¿¤á¡¢¿·µ¬»²Æþ¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤ë¡£¤¹¤ë¤È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯Èñ¤âÀëÅÁÈñ¤âÀÑ¤ßÁý¤¹É¬Í×¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¡Ê°ìÉô¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤ò½ü¤¤¤Æ¡ËºÎ»»¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÂçÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤½Û´Ä¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥µ¥¤¥Ð¡¼¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿2¤Ä¤Î»ö¶È¤ÏÃæÄ¹´ü¤Ç¤ß¤ë¤È±À¹Ô¤¤¬²ø¤·¤¤ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ£ÅÄ»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤ë2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Ý»ý¡¦À®Ä¹¤µ¤»¤ëÎÏ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤Î¡É¿©¤¤¤Ö¤Á¡É¤È¤Ê¤ë¿·¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢§½Ð±éµ¼Ô¤ÎºÇ¿·µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
https://toyokeizai.net/list/author/¿¹ÅÄ ½¡°ìÏº
¡Ê¿¹ÅÄ ½¡°ìÏº ¡§ ÅìÍÎ·ÐºÑ µ¼Ô¡Ë