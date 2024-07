英ジョージ王子が11歳の誕生日を迎えたことを記念し、ポートレートが公開された。母キャサリン皇太子妃が撮影した写真は、スーツを着た王子を捉えたものだが、その左手首に編み込みの“フレンドシップブレスレット”が結ばれていることに注目が集まった。少し前に、チャールズ国王(75)とシャーロット王女(9)も同様のブレスレットを着けていたことから、SNSでは「シャーロット王女が作ったの?」「子ども達は祖父と特別な絆で結ばれている」といったコメントが寄せられた。

現地時間22日、ウィリアム皇太子(42)とキャサリン皇太子妃(42)の長男ジョージ王子が11歳の誕生日を迎えた。これを記念して、ケンジントン宮殿の公式SNSに最新ポートレートが公開された。披露したモノクロームショットは、熱心なアマチュア写真家であるキャサリン皇太子妃が撮影したものだ。ダークなスーツを着用した王子がコンクリートのベンチに座り、カメラに向かって大きく微笑んでいる。投稿には、「本日、ジョージ王子が素晴らしい11歳の誕生日を過ごされますように!」とメッセージが添えられた。コメント欄は「誕生日おめでとう!」とお祝いの言葉で埋め尽くされたほか、「父親にそっくり!」「とてもハンサム」「オーマイガー。なんて成長ぶり。本当に紳士らしくなったわ」「未来の国王は超イケメンだ」などと大人びた王子の姿に感激する声も多数寄せられた。そして今回のポートレートでは、ジョージ王子が左手首に着けている編み込みのブレスレットに大きな注目が集まった。このブレスレットは、友情の印として贈られる“フレンドシップブレスレット”と呼ばれるものだ。少し前に、ジョージ王子の妹シャーロット王女と祖父チャールズ国王も同様のブレスレットを着けている姿が目撃されていた。5月には、シャーロット王女の9歳の誕生日に公開されたポートレートで、王女は右手首に編み込みのフレンドシップブレスレットを着けていた。また王女は今月14日、ウィンブルドンの最終日に母キャサリン皇太子妃と会場を訪れた際にも、右手首に2本の編み込みのブレスレットを着用していた。一方のチャールズ国王は、今月11日にカミラ王妃と英ウェールズ地方を訪問した際、右手首にシャーロット王女のものと似た編み込みのブレスレットを着けているのが初めて目撃された。夫妻は15日から2日間にわたりチャンネル諸島のジャージー島とガーンジー島を公式訪問したが、この時も国王が同じブレスレットを着けていた。17日には、ロンドンのウェストミンスター宮殿で開催される国会開会式に馬車で向かった際、軍服を着た国王が右手首に同じブレスレットを着けているのが目撃された。フレンドシップブレスレットは過去にヒッピーや小学生の間で流行したが、最近は米歌手テイラー・スウィフトのファン同士が交換することで知られている。ウィリアム皇太子は誕生日を迎えた6月21日、ジョージ王子とシャーロット王女とともにロンドンのウェンブリー・スタジアムで開催されたテイラーのコンサートを訪れていた。バックステージでは、皇太子と子ども達がテイラーと彼女の恋人トラヴィス・ケルシーも一緒に集合写真を撮影していた。ジョージ王子とシャーロット王女が、フレンドシップブレスレットをテイラーのコンサート会場で入手したかは分かっていないが、会場に来ていたファンにインスパイアされたとも考えられる。テイラーのファンが交換するブレスレットの多くは、アルファベットを刻んだビーズを連ねて、テイラーの曲名や歌詞、ファンの内輪のジョークなどを表現するのが一般的だ。しかし国王、ジョージ王子、シャーロット王女のブレスレットにはビーズが付いておらず、テイラーとは無関係ともみられている。チャールズ国王と孫達が似たようなブレスレットを着けていることに気付いた人々は、SNSで「超可愛い!」「素敵ね。シャーロット王女が全部作ったのかしら?」「子ども達は祖父と特別な絆で結ばれている。お互いを愛しているのよ」「彼らの心は繋がっているのね」などと書き込んでいた。画像は『The Prince and Princess of Wales Instagram「10 today!」』『The Prince and Princess of Wales X「Wishing Prince George a very happy 11th birthday today!」「Happy 9th Birthday, Princess Charlotte!」「Great to be back at @Wimbledon!」』『The Royal Family X「An extraordinary(wet!)showcase at The King’s Parade in Liberation Square!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)