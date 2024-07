今年で47回目をむかえる日本テレビ系『24時間テレビ47』について、8月31日、9月1日にぴあアリーナMMで開催される『Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ』の出演者情報第1弾が、23日放送の『ZIP!』にて、解禁された。8月31日には 岩田剛典(EXILE、三代目J SOUL BROTHERS)、GENERATIONS from EXILE TRIBE、乃木坂46、日向坂46、9月1日には三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、超特急の出演が決定した。『Song for 能登!24時間テレビチャリティーライブ』の収益は、経費を差し引いて全額寄付される。■出演者情報(50音順)8月31日(土) 岩田剛典 / GENERATIONS from EXILE TRIBE / 乃木坂46 / 日向坂469月1日(日) 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE / 超特急 and more…※超特急メンバーのハルは、スケジュールの都合により欠席