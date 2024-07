人気ドラマ「ザ・ボーイズ」(2019-)に最強の“スーパーヒーロー”ホームランダー役で出演しているアントニー・スターが、一番好きなスーパーヒーロー映画を明かした。スターのチョイスに共感する人も多いのではないだろうか。

2024年7月中旬、米デンバーで開催されたファンイベントFan Expoにゲスト出演したスターは、お気に入りのスーパーヒーロー映画を質問されると、「僕は『アベンジャーズ』1作目が大好きです」と回答。会場のファンが同調を示す歓声を上げる中、理由をこのように明かした。

「非常に優れていると思いました。フランチャイズに多くの大スターがいる中で、物語の広がり方、撮影や演出の仕方のバランスがすごく取れていると思ったんです。だって、ロバート・ダウニー・Jr.やマーク・ラファロをずっと映しておきたいと思うじゃないですか」

確かに『アベンジャーズ』の公開当時、ダウニー・Jr.やラファロは、クリス・エヴァンスやクリス・ヘムズワースらに比べてキャリアも長く知名度もあった。スターの発言は、有名な俳優ほどスクリーンにたくさん登場させたいという製作側の思惑を推測したものと思われる。

改めて「すごくいいバランスでした、素晴らしいです」と『アベンジャーズ』を絶賛したスター。もっとも、幼少期に親しんだスーパーヒーローは、マーベルではなくDCコミックスのバットマンだったそう。ジェームズ・ガンによる新生DCユニバースにも「楽しみ」とコメントを寄せた。

なお、イベントに同席した「ザ・ボーイズ」共演者のアシュリー役コルビー・ミニフィーとファイアクラッカー役のヴァロリー・カリーもお気に入りのヒーロー映画をピックアップ。それぞれ『LOGAN/ローガン』(2017)と『ウォッチメン』(2009)と回答し、会場を沸かせた。

