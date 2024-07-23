２２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７９．７８ドル（－０．３５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９４．７ドル（－４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１２．４セント（＋３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．００セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４００．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．７５セント（＋２０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８３．０９（＋２．７３）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７９．７８ドル（－０．３５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３９４．７ドル（－４．４ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９１２．４セント（＋３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４８．００セント（＋５．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４００．２５セント（＋９．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１７．７５セント（＋２０．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８３．０９（＋２．７３）
出所：MINKABU PRESS