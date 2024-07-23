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23日午前8時27分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
一関市

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　石巻市

■震度2
□岩手県
北上市　奥州市　平泉町
大船渡市　住田町

□宮城県
気仙沼市　宮城加美町　宮城美里町
南三陸町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　仙台泉区　塩竈市
東松島市　松島町　七ヶ浜町
利府町　大郷町　大衡村
女川町　名取市　角田市
岩沼市　蔵王町　大河原町
柴田町　宮城川崎町　亘理町
山元町

□福島県
田村市　福島伊達市　国見町
相馬市　南相馬市　飯舘村

■震度1
□岩手県
花巻市　遠野市　西和賀町
金ケ崎町　陸前高田市　釜石市
大槌町　宮古市　久慈市
山田町　盛岡市　八幡平市
矢巾町

□宮城県
色麻町　仙台太白区　多賀城市
富谷市　大和町　白石市
村田町　丸森町

□福島県
福島市　郡山市　白河市
須賀川市　二本松市　本宮市
桑折町　川俣町　大玉村
棚倉町　玉川村　浅川町
小野町　いわき市　楢葉町
富岡町　川内村　大熊町
双葉町　浪江町　葛尾村
新地町

□青森県
八戸市　青森南部町　階上町

□秋田県
横手市　湯沢市　大仙市
仙北市　東成瀬村

□山形県
新庄市　最上町　舟形町
大蔵村　戸沢村　村山市
天童市　東根市　尾花沢市
中山町　河北町　大石田町

□茨城県
日立市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。