岩手県、宮城県で最大震度3の地震 岩手県・一関市、宮城県・登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、石巻市
23日午前8時27分ごろ、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は宮城県沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、岩手県の一関市、宮城県の登米市、栗原市、大崎市、涌谷町、それに石巻市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
一関市
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 石巻市
■震度2
□岩手県
北上市 奥州市 平泉町
大船渡市 住田町
□宮城県
気仙沼市 宮城加美町 宮城美里町
南三陸町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 仙台泉区 塩竈市
東松島市 松島町 七ヶ浜町
利府町 大郷町 大衡村
女川町 名取市 角田市
岩沼市 蔵王町 大河原町
柴田町 宮城川崎町 亘理町
山元町
□福島県
田村市 福島伊達市 国見町
相馬市 南相馬市 飯舘村
■震度1
□岩手県
花巻市 遠野市 西和賀町
金ケ崎町 陸前高田市 釜石市
大槌町 宮古市 久慈市
山田町 盛岡市 八幡平市
矢巾町
□宮城県
色麻町 仙台太白区 多賀城市
富谷市 大和町 白石市
村田町 丸森町
□福島県
福島市 郡山市 白河市
須賀川市 二本松市 本宮市
桑折町 川俣町 大玉村
棚倉町 玉川村 浅川町
小野町 いわき市 楢葉町
富岡町 川内村 大熊町
双葉町 浪江町 葛尾村
新地町
□青森県
八戸市 青森南部町 階上町
□秋田県
横手市 湯沢市 大仙市
仙北市 東成瀬村
□山形県
新庄市 最上町 舟形町
大蔵村 戸沢村 村山市
天童市 東根市 尾花沢市
中山町 河北町 大石田町
□茨城県
日立市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。