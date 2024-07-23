ABC¥Æ¥ì¥ÓÅìÎ±²À¥¢¥Ê¡ÈÊ©Î±³Ø9¥ö·î¡É¤Ç³¨¡¦¸ì³Ø¡¦À¯¼£¤Ê¤ÉÊÙ¶¯¿Ô¤¯¤·¡¡¤µ¤é¤Ë15¥ö¹ñ°Ê¾å¤òÎ¹
¡¡ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê27¡Ë¤¬20Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Î±³Ø¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¢¡¼¥È¤Ê¥Ü¥ó¥¸¥å¡¼¥ë¡ª²ñ¡Ù¤ò¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶ÉËÜ¼Ò¤Ç³«ºÅ¡£¥Ñ¥ê¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿Î±³ØÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÅìÎ±²À¤¬¼«¤éÃÏ¿Þ¤ÇÀâÌÀ¡¡Ë¬¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ15¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î°ìÍ÷
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°8¡§00¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ºòÇ¯8·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÂ´¶È¤·¡¢9·î¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÎ±³Ø¡¢¥¢¡¼¥È¤ò³Ø¤Ó¡¢º£Ç¯6·î¤ËÉü¿¦¡£¡È¥¢¡¼¥ÈÎ±³Ø¡É¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º½»¤ó¤À¤Î¤Ï¥Ñ¥ê10¶è¡£¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¤À¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÊÙ¶¯Í¥Àè¤Ç¡ÖÃë¤ÏÈþ½Ñ³Ø¹»¡¢Ìë¤Ï¸ì³Ø³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡×3¥ö·î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸ì³Ø¤âÊÙ¶¯¤·¤ÆÅÏÊ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡Ö¤Û¤Ü¤Û¤Ü¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡×¤Î¼ø¶È¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤òÈäÏª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿³¨²è¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÂç³Ø¤Ë¤â1¥ö·îÄÌ¤Ã¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ËÎå¤ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÙ¶¯¿Ô¤¯¤·¡£
¡¡°ìÊý¡¢15°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òË¬Ìä¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò¥Ð¥¹¤Ç1¿ÍÎ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¥¨¥ê¥¢¤ÏÅìÀ¾ÆîËÌ¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤À¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À9¥ö·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£Î±³ØÀ¸³è¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ËÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÅìÎ±²À¤¬¼«¤éÃÏ¿Þ¤ÇÀâÌÀ¡¡Ë¬¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ15¥ö¹ñ°Ê¾å¤Î°ìÍ÷
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËABC¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°8¡§00¡Ë¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£ºòÇ¯8·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÂ´¶È¤·¡¢9·î¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÎ±³Ø¡¢¥¢¡¼¥È¤ò³Ø¤Ó¡¢º£Ç¯6·î¤ËÉü¿¦¡£¡È¥¢¡¼¥ÈÎ±³Ø¡É¤Ï°ÛÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥§¥³¤ÎÂç³Ø¤Ë¤â1¥ö·îÄÌ¤Ã¤Æ¡ÖÀ¯¼£¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ËÎå¤ß¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤â¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò³Ø¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¤Ê¤É¡¢ÊÙ¶¯¿Ô¤¯¤·¡£
¡¡°ìÊý¡¢15°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òË¬Ìä¡£¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò¥Ð¥¹¤Ç1¿ÍÎ¹¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¥¨¥ê¥¢¤ÏÅìÀ¾ÆîËÌ¡¢¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤ó¤À¡£Ê¸²½¤Î°ã¤¤¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëÈ¯¼Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆÂçºå¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥®¥å¥Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À9¥ö·î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ¤²¡£Î±³ØÀ¸³è¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ËÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£