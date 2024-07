TWICE・ツウィ、日本語投稿で見せた大胆ライブ衣装姿にファン熱狂「可愛すぎ」「ビューティフル」【PHOTO】

TWICE・ツウィのSNS投稿がファンを魅了している。

【写真】ツウィ、意外なボリューム感

ツウィは7月22日、自身のインスタグラムを更新。

日本語で「東京2日間ありがとうございました♡♡」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、チューブトップやクロップドTシャツなどのライブ衣装に身を包んだツウィが写っている。ツウィが所属するTWICEは20〜21日の2日間にかけて、東京・味の素スタジアムでワールドツアー最終公演「TWICE 5TH WORLD TOUR『READY TO BE』in JAPAN SPECIAL」を開催していた。

ツウィは旧世代のiPhoneで自撮りをしたり、前屈みの姿勢でカメラに写ったりするなど、多彩なポーズを披露。細身ながらメリハリの際立つスタイルはさることながら、思わず目を引く圧巻のビジュアルで見た者の多くを虜にした。

投稿を目にしたファンからは、「アメイジング!」「こちらこそありがとうございます」「最高でした」「可愛すぎる」「ビューティフル…」といったコメントが寄せられていた。

(写真=ツウィInstagram)

なお、「TWICE 5TH WORLD TOUR『READY TO BE』in JAPAN SPECIAL」は今後、27〜28日に神奈川・日産スタジアムでも公演を行う。

また、TWICEは来る7月31日、ソウルワールドカップ競技場で行われる「Coupang Playシリーズ」第1戦のチームKリーグ対トッテナムでハーフタイムショーに出演する予定だ。

◇ツウィ プロフィール

1999年6月14日生まれ。台湾・台南市出身。本名はチョウ・ツウィ(周子瑜)。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。グループ最年少だが、最高身長(公称170cm)。ビジュアルメンバーとして知られ、アメリカの映画情報サイト『TC Candler』による「世界で最も美しい顔100人」では毎年のように上位にランクインしている。クールビューティーな印象だが、実は泣き虫の一面も。