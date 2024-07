マギー、西内まりや、古畑星夏

マギー、西内まりや、古畑星夏がこのほど、MAX&Co.が渋谷PARCOで開催の週末限定ポップアップイベントに来場した。

カプセルコレクション「&Co.llaboration」シリーズの新作「BLA BLA BLA」の発売を記念して行われた。

「BLA BLA BLA」は、高揚感のあるグラフィティアートで知られる新進気鋭のアーティスト、ピエトロ・テルツィーニが、心に響くユーモラスなキャッチフレーズをフィーチャーし、ポップなカラーパレットが特徴のコレクション。

「Out of Office(オフィス不在)」、「Brr So Windy(ブルブルッ、風が強い)」、「Don’t Be Squared(堅苦しいことは言うな)」など、皮肉とウィットに富んだ手書き風のキャッチフレーズがあしらわれたワードローブの定番アイテムたちをはじめ、大胆なカラーリングのTシャツやミニスカート、トートバッグなどに加え、カプセルコレクション初のインテリア アイテムとなるフラワーベースやブランケットも展開。

マギー、西内まりや、古畑星夏は、従来のドレスコードを一転させる「着用できるミーム」を素敵に着こなし、アイロニーとユーモアに満ち溢れた空間で、特別なフォトブースなどのコンテンツを通してカプセルコレクションの陽気なスピリットを体験した。

本コレクションは、マックス アンド コーの一部の店舗とオンラインショップにて引き続き展開する。