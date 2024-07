トランプ襲撃後、ついに仲間からも「見放された」バイデン…「泥仕合」激化のアメリカ大統領選で、突如浮上した《重要人物の名前》

トランプ銃撃事件後のバイデン大統領の本音

「ワシントンで友だちが欲しいなら犬を飼いなさい」

これは、7月16日、バイデン大統領が、激戦州の1つ、ネバダ州ラスベガスでの遊説で引用したトルーマン元大統領の名言である。

バイデン氏は、「今はこの言葉の意味がよく理解できます」と自嘲気味に語り、詰めかけた支持者の笑いをとった。

この名言は、「犬は人間と違って決して裏切らない。ワシントンでは人間の友だちを得るのが非常に難しいのに対して、犬ならばたいてい最高の友人になれる。犬ならどんなに辛いときでも傍にいてくれる」というものだ。

6月28日のトランプ前大統領との討論会以降、1か月近く、党内から「撤退すべき」との声を浴び続けてきたバイデン氏からすれば、第2次世界大戦終結当時の大統領で、低支持率で再選断念を余儀なくされた、同じ民主党の先達の言葉を、今の自分の姿に重ねたのだろう。

バイデン氏がこの言葉を発したのは、トランプ氏がペンシルベニア州バトラーで銃撃されてから3日後のことだ。

銃撃事件が起きた7月13日には、上院トップで盟友のシューマー院内総務が、バイデン氏に「撤退した方が国のためにもあなたのためにもなる」と伝えている。

バイデン氏より3歳年上の重鎮、ペロシ前下院議長が、バイデン氏に「トランプ氏には勝てない」と撤退を表立って働きかけ始めたのもこの頃からだが、決定打となったのは、7月18日、民主党内に影響力があるオバマ元大統領が、バイデン氏の撤退に言及したとワシントンポスト紙が報じたことだ。

複数の大口献金者に資金援助の手を止められ、7月に集めるはずだった約80億円の資金が半分以下にとどまっていたバイデン氏。

クリントン夫妻らは選挙戦継続を支持したものの、相次ぐ「撤退すべき」との声に、「大統領選挙と同日に行われる上下両院議員選挙への影響も考慮しなければならず、潔く身を退くしかなかった」(元FOXテレビプロデューサー)のである。

民主党の大統領候補は、ハリス氏か

では、バイデン氏に代わる民主党の大統領候補は誰か。

筆者としては、今もなお、ミシェル・オバマ元大統領夫人(60)の出馬を期待しているが、民主党大会を8月19日に控え、代議員の票数読み上げ(ロールコール)も迫る中、残された時間を考えれば、カマラ・ハリス副大統領(59)しか選択肢はない。

バイデン氏の公式選挙サイトも、「I am endorsing Kamala Harris to be our next President」(私はカマラ・ハリスを次期大統領に支持する)として、トップページをハリス氏の写真に差し替えている。

ハリス氏なら、バイデン氏の副大統領候補として登録されているため、バイデン陣営が集めた選挙資金を全て利用できる。

バイデン陣営の選挙インフラも引き継げる。副大統領としての実績は目立ったものがないが、カリフォルニア州のニューサム知事(56)やミシガン州のウィットマー知事(52)らよりは全米的な知名度が高い。

民主党代議員の大半はバイデン氏が獲得しているため、改めて大統領候補を選び直す手続きは必要になるものの、ハリス氏に代われば、彼女への注目度は一気に上がる。

もっとも、代議員は投票行動を拘束されているわけではないので、バイデン氏が後継に指名したからといってハリス氏に投票する義務はない。ハリス氏としては、まず、代議員の過半数を固める作業が急務となる。

前述のペロシ氏のように、「最初から選び直すべき」との考え方もあり、候補者が乱立して、誰も代議員の過半数を獲得できない場合、代議員と党指導部との調停集会にもつれこむ可能性もなくはない。

ただ、仮にハリス氏だとして、ハリス氏が誰を副大統領候補に指名するかにもよるが、世論調査では、「女性」「インド系」「バイデン氏やトランプ氏よりはるかに若い点」、それに「リベラルな考え方」などが功を奏し、3ポイント以内の差まで肉薄できるはずだ。そうなれば勝負はわからなくなる。

8年前に起きたトランプの大逆転劇

8年前の2016年11月7日、通信社のロイターと市場調査会社イプソスによる世論調査で、「民主党のヒラリー・クリントン候補が勝つ確率が90%」という結果が出たことがある。

11月7日と言えば、大統領選挙の前日である。その調査結果は、「クリントン氏の選挙人獲得予測は303人で、当選に必要な270人を大きく上回る」というものであった。

当時、ニューヨークで取材中だった筆者は、トランプ陣営が演説会場にしていたヒルトンホテルでの取材を打ち切った。

そして、ラジオ番組での生中継では、「アメリカ初の女性大統領誕生」の可能性に強く言及しつつ、マンハッタンの西岸にあるクリントン陣営の集会場、ジェイコブ・ジャビッツ・コンベンションセンターへと急いだ。

ところが、ふたを開けてみるとドナルド・トランプ氏が勝利。第45代アメリカ合衆国大統領に就任したことは記憶に新しい。

アメリカ大統領選挙には、選挙半年前の世論調査で優勢だった候補者が、70%の確率で勝利するとのデータが存在してきた。

今回で言えば、5月の時点で、アメリカのリアル・クリア・ポリティクスなどによる世論調査では、トランプ氏がバイデン氏をリードしていたため、勝利する可能性が極めて高いと判断できる。

それに加え、トランプ氏を狙った銃撃事件や、バイデン氏の撤退問題で民主党が出遅れたことを考慮すれば、トランプ氏が勝つ確率は70%どころか80〜90%に達していると考えていい。

とはいえ、2016年のように選挙前日に発表された世論調査ですらあてにならないのが、近頃のアメリカ大統領選挙だ。「隠れトランプ」もいれば「隠れアンチトランプ」もいて、メディア自体も有権者の投票行動を読み切れていない。

3〜4ポイント前後の差など誤差の範囲だ。何より、選挙当日の11月5日まであと100日以上もある。民主党大会から数えても2カ月半も残されているのだ。

守る側になったトランプ陣営

一方、銃撃事件を受けて「神格化」されつつあるトランプ氏。バイデン氏の撤退表明を受け、さっそくSNSに、「いんちきジョー・バイデンは我が国の歴史上、群を抜いて最悪の大統領だ。左派が誰を擁立しても同じことの繰り返しだ」と投稿した。

トランプ氏にとってはバイデン氏のままのほうが戦いやすかったとの苛立ちも感じられる。今度は、トランプ氏よりはるかに若い民主党候補の挑戦を受ける立場に変わるからだ。

そのトランプ氏は、7月18日、共和党大会最終日の候補者指名受諾演説で、「暴力に屈しない強い指導者」をアピールすると同時に、「社会における不一致と分断は癒やされなければならない」「私はアメリカの半分ではなく、アメリカ全体のための大統領になろうと立候補した」などと語り、「えっ? これがあのトランプ?」と思うような言葉を穏やかな口調で続けた。

メラニア夫人ら家族も姿を見せ、良き「家庭人」としての振る舞いも見せた。

しかし、「大人の演説」は30分しかもたなかった。残りの1時間はいつものトランプ節で、日本をはじめ国際社会に大きな影響を与えかねない発言ばかり続いた。

ワシントンの民主党関係者が、筆者に「危惧する」と語った点をまとめておく。

(1)「壊滅的なインフレ危機を直ちに終わらせる」

→エネルギー価格引き下げや政策金利引き下げは必ずしも悪いことではないが、

まさにアメリカ第1主義。

(2)「アメリカは同盟国に利用されてきた」

→アメリカ国内に自動車工場を置かない企業に高い関税をかける。自動車問題

だけでなく、NATOや日本や台湾などに対し、「防衛費を払え」と要求する可能

性が高い。

(3)「無意味な環境詐欺にカネを使わない」

→EV(電気自動車)推進策を全面的に転換、世界の自動車産業に影響が出る。

(4)「不法移民危機を抱えている」

→メキシコ国境との間の壁が完成するほか、外国人労働者の流入も厳しく規制

される。

(5)「現政権が作り出した国際的な危機を終わらせる」

→ウクライナ戦争などを終結させる。北朝鮮の金正恩総書記ともうまくやる。中

国とは軍事的な緊張だけでなく貿易戦争のリスクが高まる。

筆者がさらに危惧するのは、J・D・バンス上院議員を副大統領候補に抜擢した点だ。筆者は、バンス氏の副大統領候補起用は失敗だったと思っている。

もちろん、バンス氏が39歳と若いこと、ラストベルト(中西部の荒廃した工業地帯)の1つ、オハイオ州選出の上院議員であることは、トランプ氏にとってプラスに作用する。オハイオ州をはじめミシガン州やペンシルベニア州など近隣の激戦州で、特に若い世代に訴求できるからだ。

社会の分断が進むアメリカでは、誰が出馬しても、半数近い40%前後の得票は期待できる反面、民主・共和どちらの候補も「地滑り的勝利」は起こしにくい状況にある。

大統領選挙では、青でもなく赤でもない数%の浮動票、とりわけ激戦州での無党派層の投票行動が勝敗を大きく左右するため、バンス氏の抜擢が一定の効果を生む可能性もある。

しかし、バンス氏は「トランプのクローン」と揶揄されるほど考え方が似通っている。「無制限なグローバル貿易の推進を止める」や「同盟国にも世界秩序の確保の重荷を分担させ、『ただ乗り』は認めない」といった主張は、トランプ氏以上に強硬だ。

投票日までの時間は、アメリカの有権者が「本当にトランプ政権の再来でいいのか?」と考える期間になる。もしハリス氏と戦うことになれば、今度はトランプ氏が高齢批判にさらされるため、リードするトランプ陣営としては、「守り」の選挙戦略も重要になってくる。

アメリカをにらみながら日本の政局も動く

こうした中、自民党総裁選挙も、9月上旬と見られる告示と下旬の投開票をにらんでヤマ場を迎えようとしている。

アメリカの民主党内で「バイデン氏降ろし」が続いてきたように、自民党内でも、衆参両院議員の4割を占める当選4回以下の若手・中堅議員を中心に、「岸田文雄首相ではなく、新しい顔の下で次の選挙を戦いたい」という声が吹き荒れている。

自民党内を取材すると、東京都知事選挙で2位になった石丸伸二旋風のあおりで、若手待望論が拡がり、石破茂元幹事長(67)、高市早苗経済安保担当相(63)らのほかに、当選回数が4〜5回の小林鷹之前経済安保相(49)、小泉進次郎元環境相(43)、さらには福田達夫元総務会長(57)や齋藤健経済産業相(65)らの名前が次々と出てくる有様だ。

鍵を握る菅義偉元首相と麻生太郎副総裁のうち、菅氏が描いているのは、加藤勝信前厚労相(68)を首相にし、石破幹事長、小泉官房長官といった顔ぶれで、今年秋にも想定される衆議院選挙と来年夏の参議院選挙を乗り切るという絵柄だ。

筆者にとっては、「誰が首相ならトランプ&バンス政権とタフな交渉ができるか」が目下の関心事だが、自民党内での関心は、「岸田首相が再選を目指して総裁選挙に出馬するのかどうか」である。

「菅氏が石破氏と会談した」や「麻生氏が茂木敏充幹事長と会食した」といった動き、党内若手から上がる首相交代論の声、それに、「ジョー・フミオ」の関係にあるバイデン氏撤退のニュースなどを見聞きしながら、岸田首相は今、「永田町で友だちが欲しいなら犬を飼わないと」という心境になっているのではないだろうか。

清水克彦(政治・教育ジャーナリスト/びわこ成蹊スポーツ大学教授)

写真で振り返る…トランプ、バイデン、ヒラリーと新候補

トランプ暗殺未遂事件が「バイデン政権側によって仕組まれた計画」であると考えざるを得ない「新たな状況証拠」