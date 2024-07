俳優の松山ケンイチと染谷将太がW主演を務める、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』(12月20日公開)の出演者が23日、明らかになった。、映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメン VS 悪魔軍団〜』タイトルにちなみ、毎月23日を“おにいさんの日”と銘打ち、新情報を解禁していく本作。今回は10年の時を経て、新生“女子ーズ”が『聖☆おにいさん』に参戦することとなった。“女子ーズ”とは、福田雄一監督が手掛けた特撮コメディ映画『女子ーズ』(2014)に登場した個性的な5人の戦士たち。10年の時を経て、選ばれし5人の女子たちが揃う時、最強の戦隊が誕生すると思いきや、なかなか揃わない。そんなピンチを救うため、令和の荒波を生きるイマドキ女子たちがなんとか揃った新生・女子ーズが『聖☆おにいさん』の世界に降臨する。ホーリーメン(イエス&ブッダ)と悪魔軍団の戦いを阻止するべく舞い降りた人類代表・女子ーズが、地球の平和を守るために立ち上がる。

“女子ーズ”レッドは川口春奈。2013年に放送されたドラマ『天魔さんがゆく』以来の福田組参加となる。グリーンは2016年に第41回ホリプロタレントスカウトキャラバンで歴代最年少グランプリに輝き芸能界入りを果たし活躍する吉柳咲良。イエローは、アイドルグループ・HKT48の元メンバーで俳優としての今後の活躍に期待がかかる田中美久。ブルーは2014年「東宝芸能創立50周年記念オーディション」に合格し、様々なフィールドで多才ぶりを発揮している森日菜美。ネイビーは、2021年に日本テレビのバラエティ「超無敵クラス」で注目を浴び、Z世代のアイコン的な存在でもある安斉星来。元祖・女子ーズに負けず劣らず何かと多忙ながらも、地球の平和を守るために大集結(アッセンブル)した令和版の新生・女子ーズとなる。5名のキャスト解禁に合わせて、集合ビジュアルとそれぞれの1ショットビジュアルも公開。本作でも「ブルーvsネイビー色被り問題」が生まれそうな、元祖・女子ーズと同じチーム構成となっている。某SF超大作を彷彿とさせながら始まるメイキング映像では、新たな女子ーズがキュートにポーズを決める一方で、やはり今回もまた「色かぶり」を指摘されている。○川口春奈 コメント女子ーズレッドを演じさせてもらいました川口春奈です。約10年前に福田監督とお仕事させてもらい、久しぶりに呼んでいただけて現場に行けて嬉しかったです。全力でふざけて全力でバカになることがなんて贅沢なのだろうと噛み締めながら変身してきました。多分? 最初で最後の戦隊スタイルをぜひ見ていただけたらと思います!笑劇場でゲラゲラ笑ってくださいませ!○吉柳咲良 コメントグリーン役を務めさせていただきました吉柳咲良です。戦隊ものをやってみたい! 福田雄一監督の作品に出たい! と言っていた矢先、こんな形でこの作品に出演できるとは思ってもなかったので、すごく嬉しかったです!崖での撮影は臨場感に溢れていて、テンションが上がりました。全力で戦いました。ぜひ劇場で観ていただきたいです。宜しくお願い致します!○田中美久 コメント川口春奈さん率いる女子ーズの戦隊メンバー、イエローとして登場してます。この役は高畑充希さんが演じていらしたのでそちらを研究しつつ、アドリブもいれちゃったりして頑張らせて頂きました。現場スタッフさんが笑ってくれてとても賑やかな現場で嬉しかったです!憧れであり夢だった、福田雄一監督の作品に出られてとてもびっくりしてます。『聖☆おにいさん』が映画化。沢山の方が笑顔になる作品になったら嬉しいです!○森日菜美 コメント映画『聖☆おにいさん』にて、女子ーズブルー役で出演させて頂きました、森日菜美です。ずっと念願にしていた福田組の世界に入れたこと、嬉しさと緊張と本当に幸せで贅沢な時間でした。まさか映像で見ていた「女子ーズ」を自分が演じれるとは思ってもいなかったですし、壮大でユーモア溢れる物語、台本を読み進めるたびに虜になりました。特殊なヒーロー衣裳も、ヒーローの名乗りの練習も、現場では常に心がワクワクでした。とびっっきりのエンターテイメントを、是非劇場でご覧ください!! お楽しみに!○安斉星来 コメント女子ーズのネイビーを演じさせて頂きました。初の福田組は、とても新鮮で刺激的な空間でした。ドライの時に、セリフ後にアドリブでボヤいたことをマイクで聞き取って頂き、「本番でも挑戦してみて」と台本にはないことにもチャレンジできたことを鮮明に覚えています。また、戦隊服を着てお芝居ができると思っていなかったので、女子ーズのメンバーとして福田組で実現できてとても嬉しかったです。台本をみてクスッと笑ってしまうような箇所が多く、皆さんと同じように私も劇場で見るのが楽しみです。是非劇場の大スクリーンでご覧ください。【編集部MEMO】映画『聖☆おにいさん THE MOVIE〜ホーリーメンVS悪魔軍団〜』あらすじ世紀末を無事乗り越えた神の子イエスと仏の悟りを開いたブッダは、日本の四季折々を感じながら下界で密やかにバカンスを楽しんでいた。東京・立川にある風呂なし6畳一間のアパートをシェアし、ふたり暮らし。アイスを分け合ったり、近所の商店街で福引きを楽しんだり、お笑いコンビ「パンチとロン毛」を結成したり。ゆるーい日常を過ごす2人の元にある日、招かれざる客が訪れ、衝撃の事実が伝えられる。やがてそれは、世界の命運を左右する「神×仏×天使×悪魔」が入り乱れる予測不可能な”聖戦”へと繋がっていく―。諸行無常の現世に、最後の審判が下される時、いま、地球の平和は再びイエスとブッダに託された。(C)中村光/講談社 (C)2024映画「聖☆おにいさん」製作委員会