本日の予定【経済指標】
【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（6月）14:00
予想 N/A 前回 0.7%（前月比)
予想 2.7% 前回 3.1%（前年比)
【トルコ】
中銀政策金利（7月）20:00
予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想 -13.5 前回 -14.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（7月）23:00
予想 -7.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)
中古住宅販売件数（6月）23:00
予想 402.0万件 前回 411.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -2.7% 前回 -0.7%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります
消費者物価指数（CPI）（6月）14:00
予想 N/A 前回 0.7%（前月比)
予想 2.7% 前回 3.1%（前年比)
【トルコ】
中銀政策金利（7月）20:00
予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)
【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想 -13.5 前回 -14.0（ユーロ圏消費者信頼感)
【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（7月）23:00
予想 -7.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)
中古住宅販売件数（6月）23:00
予想 402.0万件 前回 411.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -2.7% 前回 -0.7%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります