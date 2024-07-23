【シンガポール】

消費者物価指数（CPI）（6月）14:00

予想 N/A 前回 0.7%（前月比)

予想 2.7% 前回 3.1%（前年比)



【トルコ】

中銀政策金利（7月）20:00

予想 50.0% 前回 50.0%（トルコ中銀政策金利)



【ユーロ圏】

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00

予想 -13.5 前回 -14.0（ユーロ圏消費者信頼感)



【米国】

リッチモンド連銀製造業指数（7月）23:00

予想 -7.0 前回 -10.0（リッチモンド連銀製造業指数)



中古住宅販売件数（6月）23:00

予想 402.0万件 前回 411.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -2.7% 前回 -0.7%（中古住宅販売件数・前月比)



※予定は変更することがあります

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