【シンガポール】
消費者物価指数（CPI）（6月）14:00
予想　N/A　前回　0.7%（前月比)
予想　2.7%　前回　3.1%（前年比)

【トルコ】
中銀政策金利（7月）20:00
予想　50.0%　前回　50.0%（トルコ中銀政策金利)

【ユーロ圏】
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（7月）23:00
予想　-13.5　前回　-14.0（ユーロ圏消費者信頼感)

【米国】
リッチモンド連銀製造業指数（7月）23:00
予想　-7.0　前回　-10.0（リッチモンド連銀製造業指数)

中古住宅販売件数（6月）23:00　
予想　402.0万件　前回　411.0万件（中古住宅販売件数)　
予想　-2.7%　前回　-0.7%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります