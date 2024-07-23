日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万9870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43423.91円 ボリンジャーバンド3σ
42317.67円 ボリンジャーバンド2σ
41211.44円 ボリンジャーバンド1σ
40980.00円 一目均衡表・転換線
40205.00円 一目均衡表・基準線
40142.00円 5日移動平均
40105.20円 25日移動平均
39870.00円 23日夜間取引終値
39104.80円 75日移動平均
38998.96円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37892.73円 ボリンジャーバンド2σ
36786.49円 ボリンジャーバンド3σ
36569.70円 200日移動平均
252.17円 22日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43423.91円 ボリンジャーバンド3σ
42317.67円 ボリンジャーバンド2σ
41211.44円 ボリンジャーバンド1σ
40980.00円 一目均衡表・転換線
40205.00円 一目均衡表・基準線
40142.00円 5日移動平均
40105.20円 25日移動平均
39870.00円 23日夜間取引終値
39104.80円 75日移動平均
38998.96円 ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37892.73円 ボリンジャーバンド2σ
36786.49円 ボリンジャーバンド3σ
36569.70円 200日移動平均
252.17円 22日日経平均株価現物終値
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