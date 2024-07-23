　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比390円高の3万9870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43423.91円　　ボリンジャーバンド3σ
42317.67円　　ボリンジャーバンド2σ
41211.44円　　ボリンジャーバンド1σ
40980.00円　　一目均衡表・転換線
40205.00円　　一目均衡表・基準線
40142.00円　　5日移動平均
40105.20円　　25日移動平均
39870.00円　　23日夜間取引終値
39104.80円　　75日移動平均
38998.96円　　ボリンジャーバンド-1σ
38585.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38500.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37892.73円　　ボリンジャーバンド2σ
36786.49円　　ボリンジャーバンド3σ
36569.70円　　200日移動平均
252.17円　　22日日経平均株価現物終値


株探ニュース