「ザ・ボーイズ」の実写スピンオフドラマ「ジェン・ブイ」シーズン2が、2025年にAmazon で配信開始となることがわかった。米Amazon MGM Studiosのテレビ部門を率いるバーノン・サンダースが明かしている。

米のインタビューに登場したサンダースは、シーズン2の製作状況について言及した。先日、作品のX(旧Twitter)アカウントから出演者の1人をとらえた現場の写真が、撮影開始が示唆されていたが、サンダースは「今は撮影に入っています。開始して数週間です」と進捗を明かした。

シーズン2は元々、4月より撮影が開始される予定だったが、直前でメインキャストのアンドレ役チャンス・パードモが交通事故で急逝。撮影も延期となり、脚本の改稿作業も行われていた。

サンダースもパードモの死について言及し、「当然ながらチャンスを亡くしたことは大きな困難となりました」と語っている。その上で、「『ザ・ボーイズ』の全ファンは最終的にシーズン2のことを気に入ると思いますよ」と期待を高めた。

「ジェン・ブイ」はヴォート社が運営するゴドルキン大学を舞台に、校内に潜む陰謀に迫る若きスーパーヒーロー候補生の姿を描いた作品。「ザ・ボーイズ」とのクロスオーバーも実現しており、シーズン2の展開も期待されている。

Source:

The post first appeared on .