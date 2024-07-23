¥¤¥®¥ê¥¹¡Ö¼¡´üÀïÆ®µ¡¤ä¤á¤Þ¤¹¡×ÊóÆ»¤Ï²á¾êÈ¿±þ¤«¡© ÇÈÍð¤À¤é¤±¤Î¹ñºÝ³«È¯ ¡ÈºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡É¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï
¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤ê¡¢Æü±Ñ°Ë¤Ë¤è¤ë¼¡´üÀïÆ®µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯·×²è¡ÖGCAP¡×¤¬Êý¿ËÅ¾´¹¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥¤¥®¥ê¥¹ÊÝ¼éÅÞ¤¬Îò»ËÅªÂçÇÔ À¯¸¢¸òÂåÈ¯À¸¡ª
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥¶¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬2024Ç¯7·î19Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¹ñ¤ÈÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î3¤«¹ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÍ¿ÍÀïÆ®µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯·×²è¡ÖGCAP¡×¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñËÉÊý¿Ë¸«Ä¾¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
BAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¤«¤Ä¤Æ¸ø³«¤·¤¿GCAP¤Î¥³¥ó¥»¥×¥ÈCG¡Ê²èÁü¡§BAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡Ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï2024Ç¯7·î4Æü¤Ë²¼±¡¤ÎÁíÁªµó¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢ÁªµóÁ°¤Þ¤ÇÌîÅÞ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ï«Æ¯ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·14Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£5Æü¤ËÆ±ÅÞÅÞ¼ó¤Î¥¥¢¡¦¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼»á¤ò¼óÈÉ¤È¤¹¤ë¿·À¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï»þ¤ÎÀ¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹ñËÉÊý¿Ë¤¬¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼À¯¸¢¤âÊÝ¼éÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¹ñËÉÊý¿Ë¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±À¯¸¢¤Ï7·î16Æü¤Ë¹ñËÉÊý¿Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹ñËÉÈñ¤òÂÐGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ËÈæ2.5¡ó¤Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ä¡¢°ú¤Â³¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢GCAP¤ò´Þ¤á¤¿¸ÄÊÌ¤Î°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡GCAP¤ÏÊÝ¼éÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤Î2022Ç¯Ëö¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¹ñËÉ¡¢¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤Î´Ø·¸¤Ê¤É¤«¤é½ÅÍ×¤À¤ÈÆü±Ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼À¯¸¢¤Ç¹ñËÉÃ´Åö³Õ³°Áê¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥¯¡¦¥Ý¥é¡¼¥É²¼±¡µÄ°÷¤¬7·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ñºÝ¶õ·³»²ËÅÄ¹²ñµÄ¤ÎÀÊ¾å¤Ç¡¢GCAP¤ò´Þ¤á¤¿¸ÄÊÌ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ê2025Ç¯Á°È¾¤Ë¡Ë¹ñËÉÊý¿Ë¸«Ä¾¤·¥×¥í¥»¥¹¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤âÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÈ¯¸À¤«¤éGCAP¤ÎÃæ»ß¤ä¸«Ä¾¤·¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡GCAP¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ²È¤¬ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤Ç»²²Ã¤¹¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤¹¤ë¹ñ²È¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬´íµ¡¤ËÉÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¸½ºß¡¢¥É¥¤¥Ä¶õ·³µ¡¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¶õ·³µ¡¤¬ÍèÆü¤·¡¢¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤È¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¡Ê¥É¥¤¥Ä¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤Ï¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¶¦Æ±³«È¯µ¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤âäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¤¥Ä¤¬È´¤±¤ÆÆÜºÃ¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼
¡¡¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Î³«È¯¤Ï´ë²èÃÊ³¬¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÎ¥Ã¦¤Î¤Û¤«¡¢µ»½ÑÅªÌäÂê¤äÅìÀ¾ÎäÀï¤Î½ª·ë¤Ê¤É¤«¤éÅö½é¤Î·×²è¡Ê1980Ç¯Âå¡Ë¤è¤ê¤âÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅìÀ¾¥É¥¤¥Ä¤ÎÅý°ì¤Ë¤è¤êµìÅì¥É¥¤¥Ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤ÎÅêÆþ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¥É¥¤¥Ä¤¬1992Ç¯¤Ë·×²è¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ì»þ¤Ï³«È¯·×²è¤ÎÆÜºÃ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤¿ÂåÂØ°Æ¤¬¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¤Î³«È¯¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤è¤ê³ä¹â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÏÃ¦Âà¤ò¼è¤ê²¼¤²¡¢Åö½é¤Î·×²è¤è¤ê¤â½¢Ìò¼¡´ü¤ÏÃÙ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ»ö½¢Ìò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Û¤É¶ËÃ¼¤ÊÎã¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤ê¹ñËÉÊý¿Ë¤Î¸«Ä¾¤·¤¬·×¤é¤ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤¬¹ñºÝ¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿»öÎã¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¿·À¯¸¢¤¬GCAP¤ò¸«Ä¾¤·¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Ãæ»ß¤ÈÁû¤®Î©¤Æ¤ë¤Î¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎGCAP¸«Ä¾¤·¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¿·Ê¹¼ÒµÚ¤ÓNHK¤Ê¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¡Ö¼¡À¤ÂåÀïÆ®µ¡¡×¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤µ¤é¤Ë¡Ö³«È¯Ãæ»ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸»ú¤¬¸«½Ð¤·¤ËÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤È7·î16Æü¤ËÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿´ßÅÄÊ¸ÍºÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¡¢GCAP¤ÇÆü±ÑÎ¾¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â7·î22Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢GCAP¤Î¸«Ä¾¤·¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢·×²è¸«Ä¾¤·¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¡ÊÃÝÆâ ½¤¡§·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ñÆâÊóÆ»¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Â¾¹ñ¤ÈÊ¼´ï¶¦Æ±³«È¯¤ò¤·¤¿·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈF-2ÀïÆ®µ¡¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤È¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Î¶¦Æ±³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¸Î¤ËÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥Ý¥é¡¼¥É³Õ³°Áê¤ÎÈ¯¸À¤ä¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤ä¤ä²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå°ÊÁ°¤«¤éGCAP¤Î¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤µð³Û¤Î³«È¯Èñ¤ÈÀ½Â¤Èñ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥æ¡¼¥í¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¤Î¶¦Æ±³«È¯µ¡ÂÎ¤À¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¤Ï2021Ç¯9·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤È·³»öÆ±ÌÁ¡ÖAUKUS¡×¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AUKUS¤Ï¿·¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î³«È¯¤òÃì¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µð³Û¤Î³«È¯Èñ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëAUKUS¤Î¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï³«È¯¤ÈGCAP¤ÎÎ¾Êý¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤¬¡¢GCAP¸«Ä¾¤·µÄÏÀ¤ÎÏÀµò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ï¤¬¹ñ¼çÆ³¤Ç¡×³«È¯¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡ÆüËÜ¤Ï2018Ç¯12·î¤Ë¡¢F-2¸å·Ñµ¡¤ò¡Ö¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò»ëÌî¤Ë¡¢¤ï¤¬¹ñ¼çÆ³¤Ç³«È¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¤ÏÈ¯É½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤Î¼ç´ã¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶¨ÎÏ¤Ë¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢GCAP¤Ø¤Î»²²Ã¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ì¤ÐGCAP¤«¤éÃ¦Âà¤·¤Æ¡¢Åö½é¤ÎÊý¿ËÄÌ¤ê¡Ö¤ï¤¬¹ñ¼çÆ³¤Ç¡ÊÀïÆ®µ¡¤ò¡Ë³«È¯¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÏF-2¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É·ÐºÑÅª¤Ë¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ï¤¬¹ñ¼çÆ³¡×¤Ç¸½ºß±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëF-35¤òÄ¶¤¨¤ëÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤òÃ±ÆÈ¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤È¿··¿µ¡¤Î¶¦Æ±³«È¯¤âº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢Áá´ü¤ËÂè6À¤ÂåÀïÆ®µ¡¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡¢¤Û¤ÜÍ£°ì¤ÎÆ»¤¬GCAP¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢GCAP ¤Î¼ç·ÀÌó´ë¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëBAE¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤Ï7·î21Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ü¥í¡½¹ñºÝ¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤ËGCAP¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¶¨ÎÏ¤Ç»°É©½Å¹©¤¬³«È¯¤·¤¿F-2¡Ê²èÁü¡§¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¡Ë¡£
¡¡GCAP¤ò¶õÃæÊ¬²ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ÎÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢Î¾¹ñ¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î²ÃÌÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡ÖÂÅ¶¨¡×¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¿¿·õ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£