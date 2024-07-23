È¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â¡Ö¤Þ¤¬¤¤¤â¤Î´ÌµÍ¡×¤Ð¤«¤ê¡Ê1960Ç¯¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
ÆüËÜ¤¬¹âÅÙÀ®Ä¹¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿60Ç¯Âå¡ÖÁ°¡¹¤«¤é¤É¤¦¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¡×¤¬¼¡¡¹¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¶Áõ´ÌµÍ¡×¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¼çÉØÏ¢¹ç²ñ¤ÎÎÏ¤¬¿©ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬ÆüËÜ¤¬Àè¿Ê¹ñ¤Ë¶á¤Å¤¯³¬ÃÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÉô É¥ÅÄ ÃÒ¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÈ¾À¤µª°Ê¾åÁ°¤Ï¡¢ÆüËÜ¤â¡Ö¤Þ¤¬¤¤¤â¤Î´ÌµÍ¡×¤Ð¤«¤ê¡Ê1960Ç¯¡Ë¡ÚTBS¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÈëÏ¿¡Û
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤Ïµí¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ë¡©
1960Ç¯8·î¤Î¤³¤È¡¢¤È¤¢¤ë¼çÉØ¤¬²£ÉÍ¤ÇÇã¤Ã¤¿¡ÖµíÂçÏÂ¼Ñ¤Î´ÌµÍ¡×¤¬¡¢¤É¤¦¤âÌ£¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Éå¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÆù¤ÎÌ£¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¼çÉØÏ¢¹ç²ñ¤¬¡¢»ÔÈÎÉÊ¤ò»îÇã¤·¡¢Ä´ºº¤Ë½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤ÏÆ²¡¹µí¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤ÎÆù¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇÏÆù¤«¥¯¥¸¥é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥»¥â¥Î¤À¡×¤ÈµÍ¤á¤«¤±¤ë¤â°Õ³°¤ÊÊÖ»ö
¼çÉØÏ¢¤Ï¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¡¢¸üÀ¸¾Ê¡ÊÅö»þ¡Ë¤ËµÍ¤á¤è¤ê¡¢¶È¼Ô¤Ë¹³µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ±¾Ê¤«¤é¤Ï°Õ³°¤ÊÊÖ»ö¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ï¹ñÌ±¤Î·ò¹¯ÊÝ¸î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢·ßÆù¤âÇÏÆù¤â¿©ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤òµö²Ä¤·¤Æ¤ª¤êµ¬À©¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤³¤ì¤Ë¤Ï¼çÉØÏ¢¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÈÃæ¿È¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¤Ç¤Ïµ¬À©¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡ÖÆÈÀê¶Ø»ßË¡¡×¤Ç¤Ï¡©
ÅöÁ³¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¼çÉØÏ¢¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ë¤â¤Á¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼è°Ñ¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ç¸øÀµ¤Ê¶¥Áè¡×¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Î¥Ý¥ê¥·¡¼¤«¤é¡Êº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡Ë¼¡¤Îµ¬À©¤ò¹Ô¤¦¤Î¤¬ÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¡¼«Í³¶¥Áè¤òÇË²õ¤¹¤ë¡Ö²Á³Ê¥«¥ë¥Æ¥ë¡×¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¡£
¢¸øÀµ¶¥Áè¤òË¸¤²¤ë¡ÖÉÔÅöÉ½¼¨¹¹ð¡×¤òµ¬À©¤¹¤ë¤³¤È¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤ÎÆÈÀê¶Ø»ßË¡¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö¥¶¥ëË¡¡×¡¢¢¤Îµ¬À©¤¬¤Û¤Ü¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼çÉØÏ¢¹ç²ñ¤â¾ÃÈñ¼Ô¤âÊò¤ìÊÖ¤Ã¤¿
Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤Îº¢½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿µí¤Î´ÌµÍ¡¢ËÜÊª¤Ï¤ï¤º¤«2¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤À¤±¤Ç¡¢Ä´¤Ù¤¿¿ô½½¼Ò¤Î´ÌµÍ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´Éô¡¢¥¦¥Þ¤«¥¯¥¸¥é¤Ç¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÎÍÎ¿©²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¶¡µë¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¡¢¸¶ºàÎÁ¤Î³ÎÊÝ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤âÅö»þ¡¢µíÆù¤Ï¹âµéÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï¿·Ê¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ÇÀ¹¤ó¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï´ÌµÍ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÁûÆ°¤ÏÂ¾¶È³¦¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¡Ä
¤µ¤¹¤¬¤ÎÀ¯ÉÜ¤âÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¸øÄ°²ñ¤ò³«¤¡¢¾ÃÈñ¼ÔÃÄÂÎ¤ä¡¢Åö¤Î´ÌµÍ¶È¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¡¢°Õ¸«¤ò¹¤¯Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔÀµÉ½¼¨¤ÏÂ¾¤Î¶È³¦¤Ç¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶È³¦¤À¤±¤ÎÆÃ¼ì»ØÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Êµ¬À©¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤¬·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1962Ç¯¡ÖÉÔÅö·ÊÉÊÎà¤ª¤è¤ÓÉÔÅöÉ½¼¨ËÉ»ßË¡¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÌµÍ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÁûÆ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Â¾¶È¼ï¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¡ÖÉÔÅöÉ½¼¨¡×¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Á»Ï¤á¤¿°ìÂçÅ¾µ¡¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÇÛÀþ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
³¤,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
°ËÅì»Ô,
ÀÅ²¬,
ÂçÁ¥,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×