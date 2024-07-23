¤Ê¤¼À¸³¶¤Ç5000Ëü±ß¤â¤Îº¹¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¡ÄÆ±¤¸ÀÊÌ¡¦¿ÈÄ¹ÂÎ½Å¡¦¶ÐÌ³Àè¡¦»àË´Ç¯Îð¤Ç¡¢Í£°ì°ã¤Ã¤¿»î»»¤Î¤¢¤ë¾ò·ï
¢£40ºÐÆÈ¿È¤ÎA¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹
¿´¿È¤¬·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°åÎÅÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Æ¯¤±¤ë´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤âÁý¤¨¤ë¤¿¤á¡¢·ò¹¯¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç»ñ»º¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ë¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤Î·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢»î»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
40ºÐÆÈ¿È¡¢35Ç¯¥í¡¼¥ó¤Ç4000Ëü±ß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎA¤µ¤ó¤Î¥±¡¼¥¹¤òÎã¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÎÃù¶â³Û¤Ï500Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢A¤µ¤ó¤¬Æüº¢¤«¤é¿©À¸³è¤äÂÎÄ´´ÉÍý¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¡¢70ºÐ¤Þ¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ÇÄê´üÅª¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡¤«¤é¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤ÎA¤µ¤ó¤Ï·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤·¡¢2000Ëü±ß¤ÎÂà¿¦°ì»þ¶â¤òÆÀ¤¿¤¢¤È¤â·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤Ç65ºÐ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£65ºÐ¤«¤é¤ÏÇ¯¶â¼õµë¤òµ¡¤Ë¥ê¥¿¥¤¥¢¡£70ºÐ°Ê¹ß¤Ï½ù¡¹¤ËÏ·²½¸½¾Ý¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤¿¤áºßÂð¤Î²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÍ×²ð¸î¤Î¶èÊ¬¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂçÉÂ¤Ï¤Ê¤·¡£·ÐºÑÅªÉéÃ´¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
85ºÐ¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï850Ëü±ß¤ÎÍÂÃù¶â¤¬»Ä¤ê¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Î¥È¡¼¥¿¥ë¤Ï¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢40Âå¤«¤é¹â·ì°µ¾É¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¢¤Ç¤Ï¡¢40Âå¤«¤éÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢55ºÐ¤ÇÇ¾Â´Ãæ¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê½Ñ¤Ç°ìÌ¿¤Ï¤È¤ê¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å°ä¾É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤ËÆ¯¤±¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤º¡¢57ºÐ¤ÇÁá´üÂà¿¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÂà¿¦°ì»þ¶â¤Ï1400Ëü±ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Áá´üÂà¿¦¤·¤Æ¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÇ¯¶â¤ò60ºÐ¤Ç·«¤ê¾å¤²¼õµë¤·¤¿¤¿¤á»Ùµë³Û¤Ï24¡ó¸º¾¯¡£
¸½Ìò»þÂå¤«¤é»ýÉÂ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢55ºÐ¤Î¤È¤¤ËÈ¯¾É¤·¤¿Ç¾Â´Ãæ¤ËÂ³¤¡¢75ºÐ¤ÇÇ¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤·¡¢85ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¾·ì´ÉÀÇ§ÃÎ¾É¤ÏÌôÊªÎÅË¡¤äºßÂð²ð¸î¤ÎÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ê¡¢75ºÐ¤«¤é1000Ëü±ß°Ê¾å¤Î»Ù½Ð¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÆþ¤ÎÄã²¼¤È°åÎÅÈñ¤¬Âç¤¤¯¶Á¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾³¦¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÂÃù¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹4002Ëü±ß¤È¡¢ÂçÉý¤ÊÀÖ»ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2¤Ä¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÍÂÃù¶â¤Ë5000Ëü±ß¶á¤¤º¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö·ò¹¯¤Î²ÁÃÍ¤Ï5000Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤¤¤¹¤®¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ò¹¯¤âÎ©ÇÉ¤Ê»ñ»º¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¡£
»ä¤¬FP¤È¤·¤Æ·ò¹¯¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤¿Í¤ËÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤¬ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯Áý¿Ê·¿ÊÝ¸±¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÊÝ¸±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö·ò¹¯Áý¿Ê·¿ÊÝ¸±¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×
·ò¹¯Áý¿Ê·¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢ÊÝ¸±²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ò¹¯Áý¿Ê¤äÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿ÊÝ¸±¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤ª¤Þ¤«¤ËÊ¬¤±¤Æ
¡¡ÖµÊ±ì¤ÎÍÌµ¤ä·ò¹¯¾õÂÖ¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤¬³ä°ú¤µ¤ì¤ë¡×
¢¡Ö·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤¬³ä°ú¡¦´ÔÉÕ¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×
£¡Ö±¿Æ°½¬´·¤Ê¤É·ò¹¯¤Ø¤Î³èÆ°¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤¬³ä°ú¡¦´ÔÉÕ¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢SOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¤Î¡Ö¤¸¤Ö¤ó¤È²ÈÂ²¤Î¤ª¼é¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÊÝ¸±¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¹âÅÙ¾ã³²¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÇ¯¶â¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼ýÆþÊÝ¾ãÊÝ¸±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·ò¹¯¡ù¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ªÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÉÕÂÓ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤«¤é2¡Á5Ç¯ÌÜ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÄê¤á¤ëBMI¤ä·ì°µ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä°ú¤È¡¢·ÀÌóÆü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ·×»»¤·¤¿ÊÝ¸±ÎÁº¹³ÛÁêÅö³Û¤¬½Ë¤¤¶â¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½»Í§À¸Ì¿¤Î¡ÖVitality¡×¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ËÉÕ²Ã¤¹¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£Ç¯´Ö¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¦¥ª¡¼¥¥ó¥°¤ÎÊâ¿ô¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¿ôÃÍ¡¢À¸³è½¬´·¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ²ñ°÷¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢ÍâÇ¯¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬Áý¸º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£³ä°ú¤òËèÇ¯ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇÂç¤ÇÊÝ¸±ÎÁ¤Ï3³ä°ú¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎVitality¤ÎÌÌÇò¤¤ÅÀ¤Ï¡¢À¸³è¤ò²þÁ±¤Ç¤¤º¤Ë´ûÄê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢3Ç¯ÌÜ¤«¤é¤ÏÊÝ¸±ÎÁ¤¬2¡ó¤º¤Ä¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÂç¤¤Ê¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Î³ä°ú¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¿´Íý³Ø¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÌÜÀè¤Î¤ª¥È¥¯´¶¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Vitality²ÃÆþ¼Ô¤Ï»àË´Î¨¤¬Èó²ÃÆþ¼Ô¤è¤êÌó43¡óÄã¤¯¡¢Æþ±¡Î¨¤â18¡óÄã¤¤¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ°÷¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¤¬ºÇ¾å°Ì¤Î¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷¤ÏºÇ²¼°Ì¤Î¥Ö¥ë¡¼²ñ°÷¤è¤ê»àË´Î¨¤¬Ìó77¡óÄã¤¯¡¢Æþ±¡Î¨¤Ï50¡óÄã¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯¤Ï¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ò¹¯¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½¬´·¤ä´Ä¶¤ò¤ª¶â¤ÇÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡Ù¡Ê2024Ç¯7·î19Æü¹æ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
----------
¹õÅÄ ¾°»Ò¡Ê¤¯¤í¤À¡¦¤Ê¤ª¤³¡Ë
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼
CFPÇ§Äê¼Ô¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡Ö´µ¼Ô²È·×¥µ¥Ý¡¼¥È¶¨²ñ¡×¸ÜÌä¡¢¾ëÀ¾¹ñºÝÂç³Ø¡¦·Ð±Ä¾ðÊó³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤â¤Ä¤È¤á¤ë¡£ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢1998Ç¯¤ËFP¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï9³äÆ¨¤²¤è¡¡¡Ö¿Æ¤ÎÏ·¸å¡×¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë50Âå¤«¤é¤Î¤ª¶â¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
----------
¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼ ¹õÅÄ ¾°»Ò ¹½À®¡áËÜ»ïÊÔ½¸Éô¡Ë