²£ÉÍÎ®À±¤À¤Ã¤¿¡ª¡ØÀµÂÎ¡Ù¤Î¼ç±é¤¬È½ÌÀ¡¡5¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä±ÇÁü¤â
¡¡¼ç±éÇÐÍ¥¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¡Ê11·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼ç±é¤ò¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²£ÉÍ¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÆÃÊó±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À÷°æ°Ù¿Í¤Ë¤è¤ë·æºî¾®Àâ¡ÖÀµÂÎ¡×¤òÆ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÀøÉú¤·Æ¨Áö¤òÂ³¤±¤ë¡¢5¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä»ØÌ¾¼êÇÛÈÈ¡¦ÅÌÚ¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£²£ÉÍ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Û¤«¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢»³ÅÄ°ÉÆà¡¢»³ÅÄ¹§Ç·¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡²£ÉÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢»à·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤ë¤âÃ¦Áö¤·¡¢¤½¤Î¸åÀøÉú¤òÂ³¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÅÌÚ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢ÀøÉúÀè¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤ËÊÑ¤ï¤ë²£ÉÍ¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ï¤«¤ë¡£
¡¡¸ø»ä¤È¤â¤Ë²£ÉÍ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ëÆ£°æ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡ØÎ®À±¼ç±é¤Ç±Ç²è¤òºî¤í¤¦¡ª¡Ù¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¡¢²æÉð¼ÔÍå¤Ë¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤«¤é£´Ç¯Á°¡¢¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1ËÜÌÜ¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤¬±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤òÈó¾ï¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È¸ì¤ë²£ÉÍ¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤¤¡£¿Í¤¬¿Í¤òµ½¤¡¢´Ù¤ì¡¢´Ö°ã¤¤¤¬µ¯¤¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ç¡¢"ÀµµÁ"¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£¾õ¶·¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Ã¯¤â¤¬´¶¤¸¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÈà¤Ï¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë²¿¤«¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¸ÎÃ¦¹ö¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿¿°Õ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡¢·à¾ì¤ÇÈà¤ÎÀµÂÎ¤òÌÜ·â¤·¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Êº£°æÍ¥¡Ë