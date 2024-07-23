¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´Þ¤à22¿ÍÁ´°÷¤¬¤Ä¤¤¤Ë½¸·ë¡ª U-23ÆüËÜÂåÉ½¡¢ËÁÆ¬15Ê¬¤¬¸ø³«¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÈÆîÊÆÀª¡É¤È¤Î½éÀï¤ò°Õ¼±¤«¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£··î22Æü¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤ÏËÁÆ¬¤Î15Ê¬¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGKº´¡¹ÌÚ²í»Î¡¢DFÎëÌÚ³¤²»¡¢MF¿¢ÃæÄ«Æü¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£½é¤á¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à22¿ÍÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹¤Ï25ÅÙ¤ÇÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢À©¸Â¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¬Æ°¤²ó¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¿Í¿ô¤Ç½Ö»þ¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡£Æ£ÈøæÆÂÀ¤Î¤ß¤¬¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êæÆÂÀ¤«¡¼¡×¤È¤¤¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±ÀïÌÜ¡õ£²ÀïÌÜ¤Î»î¹ç²ñ¾ì¡Ø¥Ì¡¼¥ô¥©¡¦¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼¡Ù¤ò»ë»¡¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡££²¿Í£±ÁÈ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¡ÖÆîÊÆ¤ÎÁª¼ê¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Í½Áª¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ê¤É¤ÎÆîÊÆÀª¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«ÉôÊ¬¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¿·¤¿¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎGKº´¡¹ÌÚ²í»Î¡¢DFÎëÌÚ³¤²»¡¢MF¿¢ÃæÄ«Æü¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£½é¤á¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÎ×¤à22¿ÍÁ´°÷¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¤²¹¤Ï25ÅÙ¤ÇÈæ³ÓÅªÎÃ¤·¤¤¤Ê¤«¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢À©¸Â¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇÁª¼ê¤¬Æ°¤²ó¤ê¡¢¥³¡¼¥Á¤¬»Ø¼¨¤·¤¿¿Í¿ô¤Ç½Ö»þ¤Ë½¸¤Þ¤ë¡¢Í·¤Ó¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡£Æ£ÈøæÆÂÀ¤Î¤ß¤¬¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êæÆÂÀ¤«¡¼¡×¤È¤¤¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚPHOTO¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£±ÀïÌÜ¡õ£²ÀïÌÜ¤Î»î¹ç²ñ¾ì¡Ø¥Ì¡¼¥ô¥©¡¦¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¡¦¥Ü¥ë¥É¡¼¡Ù¤ò»ë»¡¡ª
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡££²¿Í£±ÁÈ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¤«¤é¡ÖÆîÊÆ¤ÎÁª¼ê¤ÏÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÎÏ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¡×¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Í½Áª¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ê¤É¤ÎÆîÊÆÀª¤ò°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢¥¢¥Ã¥×ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤Ç¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«ÉôÊ¬¤Ï½ªÎ»¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë