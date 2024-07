男性7人組グループ・ENHYPEN(エンハイプン)の『ROMANCE:UNTOLD』が、初週28.9万枚を売り上げ、7月23日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」(7月29日付)で初登場1位を獲得した。ENHYPENにとって、同ランキングでの1位獲得は通算8作目。初週売上は28.9万枚で、2022年11月7日付『定め』の初週売上23.3万枚を超え、自己最高を記録している。

本作は、メンバー全員がそれぞれ作詞・作曲・プロデュースに参加したENHYPENの最新アルバム。タイトル曲「XO (Only If You Say Yes)」はサビで「XO」のアルファベットを表す振り付けが印象的な楽曲になっている。ENHYPENは、6月11日から全国5都市11公演をめぐるツアー『ENHYPEN WORLD TOUR 'FATE PLUS' IN JAPAN』を開催している。<クレジット:オリコン調べ(2024年7月29日付:集計期間:2024年7月15日〜21日)>