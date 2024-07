【RZ-002 ガイサック】7月23日 発売価格:5,940円

コトブキヤは、プラモデル「RZ-002 ガイサック」を7月23日に発売する。価格は5,940円。

サソリ型ゾイド「ガイサック」が新規造形でHMMシリーズに登場。腕部・脚部・尾部はもちろん、各節が可動し様々なポージングができる。ノーマルタイプと重装甲タイプの各コックピットや装備が新規造形で完備されており、好みの形態や組み換えを楽しめる。

【ギミック】

・頭部コックピットはノーマルタイプと重装甲タイプの2種が付属。それぞれハッチが開閉し付属の一般パイロットのフィギュアを搭乗させることができる。

・腕部・脚部・尾部は各節で可動、レーザークローも1本ずつ独立可動する。

・胴体に内蔵されたゾイドコア部分は胴体下部ごと着脱が可能。

・ノーマルタイプのビーム砲、重装甲タイプのタンク、センサーユニット、ビームランチャー、エイミングレーダーはそれぞれ3mm軸を備え組み換えができる。

・スモークディスチャージャーとランチャーは3mm穴を設けており、胴体の接続軸が可動し俯仰をつけることが可能。

・各種エンブレムやコーションマークを豊富に盛り込んだデカールが新規に付属し、好みで貼り付けることで精密に仕上げることができる。

(C)TOMY ZOIDS is a trademark of TOMY Company,Ltd. and used under license.

※発売日は流通により前後する場合があります。

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。

※本製品はお客様ご自身で組み立てが必要となります。