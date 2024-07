BE:FIRSTが、7月23日に公開するユニリーバ・ジャパンのスペシャルWEB CMに出演する。

(参考:BE:FIRST、東京ドーム公演配信から伝わる“ライブの強さ” グループ入門編にも最適?)

BE:FIRSTは、ユニリーバの日本展開60周年を記念したアニバーサリーキャンペーン『#GROW_UP_YOURSELF』のアンバサダーに起用されることが決定。ユニリーバは『ラックス』「ダヴ』『ネクサス』『クリア』などのブランドやすべての採用過程から性別欄、写真、ファーストネームの記載をなくす取り組み、『東京レインボープライド』への協賛などを通じて、誰もが自分らしく、誇らしく、幸せに生きることが“あたりまえ”になる社会を目指しているという。BE:FIRSTが「自身を磨き上げ上り詰める。だけど他を蹴落とさず、自分のナンバーワンに誇りを持ち、ほかの人が別のナンバーワンであることを尊重すること」をネーミングに込めており、“自分らしさ”を大切にしながら自分を信じて勇気ある1歩を踏み出し続ける姿勢にユニリーバが共感し、今回の起用に至ったとのこと。

本CMでは、常に変わりゆく時代の中で“変わらないために変わり続ける”ことで成長を成し遂げ、より高みを目指していくというBE:FIRSTのアーティスト活動へのアティチュードを歌う楽曲「Grow Up」を起用。“自分らしさ”をテーマに、メンバーそれぞれが個性を生かした即興パフォーマンスや表情の見せ方によって新しい自己表現に挑戦している。

撮影現場はメンバーがカメラにアピールするなどリラックスした雰囲気に包まれ、LEOの声掛けによってキービジュアルの撮影がスタート。CM撮影はMANATOから順に行われ、カットが掛かるとすかさず歌い出したり、現場に流れる「Grow Up」に合わせて自然と体を揺らしたり、互いにふざけて突っ込みを入れたりと、終始笑いが絶えない様子だったという。ひとたび撮影が再開すると笑顔を封印し、クールな表情に。最後にユニリーバからブランド製品が贈られると、MANATOは「やったー! いつも使っているやつだ!」と喜び、LEOとJUNONも普段から馴染みのあるブランドのキャンペーンアンバサダーに起用されたことが嬉しいと語ったとのこと。

また、8月1日よりプレゼントキャンペーンがスタート。ユニリーバ全製品(ヴァセリンを除く)を購入すると、抽選で『BMSG FES’24』でのBE:FIRSTパートのリハーサル観覧、メンバー全員直筆サイン&当選者名入りオリジナルポスター、オリジナルQUOカードがプレゼントされる。

BE:FIRST インタビューQ:今回の撮影を終えていかがですか?RYUHEI:シルエットを撮影したり、動きをメインに撮っていったので、それぞれの個人の動きの特長をじっくり見れるような撮影でした。LEO:自分たちにゆかりのある企業さんとご一緒できることは光栄なことでもあるので、すごく幸せな気持ちだなと。自分たちが本当にそれに似合うようなしっかりとした映像ができればすごく嬉しいなと思います

Q:楽曲「Grow Up」が流れる撮影現場。自然と身体が動いているように見受けられました。MANATO:そうですね、音楽が流れると自然と無意識にリップシンクしていました(笑)RYOKI:うわ~~!(笑)SOTA:うわ~~!(笑)かっけえ!This is an Artist!MANATO:This is an Artist, yeah(笑)

Q:今回のキャンペーンテーマは「GROW_UP_YOURSELF」。みなさんが自分らしくあるためにやっていること・気をつけていることを教えてください。MANATO:よりいいクオリティだったり、これ以上のものをめざすという意味で、コンディションだったりとか、からだの現状維持も含めて、みんなジム行ったりはしてますSHUNTO:ご飯にメンバーみんなで行くことはよくありますねRYOKI:絶対焼肉ですねMANATO:仕事終わりに誰かしらご飯を食べに行っているよね

Q:『BE:FIRST』らしさとは。LEO:誰かに憧れるのではなく、常に自分たちの理想だったり、やりたいことを叶えること、そのために努力し続けることがBE:FIRSTらしさかなと

Q:「Grow Up」にかけて、最近成長したなと思う瞬間は。SHUNTO:ライブの応用力みたいなものがすごい成長したなと感じます。アクシデントが起きた時の曲間の詰め方とか、対応力がグングンとあがった気がしますRYOKI:焦らなくなったよねSHUNTO:落ち着いて、冷静にできるようになりました

Q:サステナビリティに力を入れるユニリーバ。環境に優しい暮らしで心がけていることは?MANATO:つめかえ用を買ってます!ボトルじゃなくてね!JUNON:僕も!もう3年間ぐらいSOTA:僕もです!

(文=リアルサウンド編集部)