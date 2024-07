俳優の山粼賢人さん(29)が、『ニューヨーク・アジアン映画祭 2024』で日本人初となる『The Best from the East Award』を受賞し、喜びを語りました。

今年23回目を迎えるこの映画祭は、ニューヨークで高い期待と評価を得ているイベントの一つです。

映画『キングダム』シリーズで、1作目から主人公・信役を演じてきた山粼さん。4作目となる『キングダム 大将軍の帰還』は12日に公開されました。

今回、山粼さんは、映画『キングダム』シリーズでの魅力的な演技やアクションシーンなどが評価され、素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる賞『The Best from the East Award』を受賞しました。

授賞式に参加した山粼さんは「Hello everyone. My name is Kento Yamazaki. It's great honor to be here today.」(皆さんこんにちは、山粼賢人です。ここに来られてとても光栄です)と、英語でスピーチしました。

そして「今回このような賞をいただけて本当にうれしく思います。キングダムという作品は自分にとってもすごく大切な作品の一つです。20代の7年間をキングダムという作品、信という役と共にもう一つの人生のように生きてきました。一人では、このような賞をいただくこともできなかったと思うので、キングダムを愛していただいている皆さんにこの場を借りて感謝を伝えたいです。ありがとうございます」と感謝の言葉を述べました。

さらに「日本の最高のスタッフ・キャスト、みんなで作り上げたからこそ、この賞をいただけたと思うので、チームを代表してこの賞をいただきたいと思います。(トロフィーが)すごく重いです。 今回初めてニューヨークの皆さんに大スクリーンでキングダムを見てもらえること、本当にうれしく思います。これを機に海を越えてキングダムが皆さんに愛してもらえたらうれしいです」と話しました。