NCT WISHが自身初となる、アジアツアー<NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)>を開催することが決定した。“NCT NEW TEAM(仮)”としてプレデビュー期間に、全国9都市を回る<NCT Universe : LASTART PRE-DEBUT TOUR>を開催したが、2024年2月にNCT WISHとしてグローバルデビューしてからは初のツアーとなる。

<NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)>

2024年11月3⽇(日)[石 川]本多の森北電ホール

OPEN 17:00 / START 18:00



2024年11月4日(月・祝)[石 川]本多の森北電ホール

OPEN 15:00 / START 16:00



2024年11月9日(土)[京 都]ロームシアター京都

OPEN 16:00 / START 17:00



2024年11月10日(日)[京 都]ロームシアター京都

OPEN 15:00 / START 16:00



2024年11月27日(水)[神奈川]パシフィコ横浜国立大ホール

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年11月28日(木)[神奈川]パシフィコ横浜国立大ホール

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年11月30日(土)[兵 庫]あましんアルカイックホール

OPEN 16:30 / START 17:30



2024年12月1日(日) [兵 庫]あましんアルカイックホール

OPEN 16:30 / START 17:30



2024年12月6日(金)[福 岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年12月7日(土) [福 岡]福岡サンパレス ホテル&ホール

OPEN 15:00 / START 16:00



2024年12月12日(木)[愛 知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:30 / START 18:30



2024年12月13日(金)[愛 知]Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 17:30 / START 18:30



・チケット料金

全席指定 ¥12,800(税込)

非会員可



詳細:https://nct-jp.net/news/detail.php?id=1117972

この<NCT WISH 2024 ASIA TOUR in JAPAN(仮)>は7月22日に東京・お台場にて行われた<お台場冒険王2024〜人気者にアイ♡LAND〜 めざましライブ>内にて、サプライズで発表された。11月3日(日)の石川県を皮切りに、12月13日(月)の愛知県での公演まで、全国6都市12公演開催される。