the telephones、2マンライブ3発決定。ゲストはWienners、POLYSICS、キュウソネコカミ
the telephonesが、10月から3か月連続で2マンライブを開催する。ゲストはWienners、POLYSICS、キュウソネコカミだ。
ひたすらに踊れる空間を作るべく2024年5月に下北沢SPREADで立ち上げたイベント＜Disco Punk Night!!!＞シリーズが好評だが、今回は渋谷のSpotify O-nestに場所を移し、Wienners、POLYSICS、キュウソネコカミといった親交の深い豪華アーティストを迎えて開催することとなった。10月18日(金)を皮切りに11月15日（金）、12月19日（木）と3か月連続となる。チケットはthe telephonesのFC「テレフォン倶楽部」会員限定先行とオフィシャル最速先行での受付がスタートとなっている。整理番号はFC先行チケットが優先されるのでご注意を。
＜Disco Punk Night!!!＞
「Disco Punk Night!!! Vol.3〜TOKYO Dance Night〜」
会場：Spotify O-nest
Open 18:30 / Start 19:00
w/ Wienners
11月15日(金)
「Disco Punk Night!!! Vol.4〜TOKYO Dance Night〜」
会場：Spotify O-nest
Open 18:30 / Start 19:00
w/ POLYSICS
12月19日(木)
「Disco Punk Night!!! Vol.5〜TOKYO Dance Night〜」
会場：Spotify O-nest
Open 18:30 / Start 19:00
w/ キュウソネコカミ
前売り ￥4500 (D代別) / 当日 ￥5000 (D代別)
オフィシャル最速先行
受付期間：7月22日(月)22:00〜7月28日(日)23:59
https://eplus.jp/the-telephones/
FC「テレフォン倶楽部」会員限定受付
受付期間：7月22日(月)22:00〜7月28日(日)23:59
「テレフォン倶楽部」入会 https://c-rayon.com/thetelephones/
※整理番号はFC先行チケットが優先されます。
◆the telephonesオフィシャルサイト