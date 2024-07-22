RHYMESTER、熱狂の日本武道館ライブが完全版映像作品として発売
RHYMESTERが、2024年2月16日に東京・日本武道館で開催した＜King of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023-2024 at 日本武道館＞の映像作品を9月25日に発売する。
17年ぶり二度目となったRHYMESTERの日本武道館公演は、満員のオーディエンスたちに囲まれてアルバムに参加した全８組の豪華ゲストアーティスト達が駆け付ける感動と熱気につつまれるメモリアルな一夜となった。
なお、恒例のメンバーによる副音声解説には、初試みであったイベント「公開飲みーティング2024」にて、有観客で収録された副音声解説を収録し、さらに今回のコンテンツで新たに追加されるパート用に副音声にもスペシャルゲスト・岡村靖幸を招き、当日のエピソードを交えたトークを展開している。
また、ビクターオンラインストア限定商品でカセットテープ・ライブアルバム『King of Stage Vol. 15 Open The Window Release Tour 2023-2024 at 日本武道館』をバンドルした商品も登場する。
リリース情報
2024年9月25日発売
BD VIXL-461 \6,600（税込）
DVD VIBL-1149 \5,720（税込）
＜ビクターオンラインストア限定商品＞
カセットテープ・ライブアルバム付限定パッケージ
BD＋2CT \8,800（税込）
DVD＋2CT \7,920（税込）
https://victor-store.jp/artist/7308
収録予定曲
1. Intro: Open The Window
2. After 6 (Radio Version)
3. After 6
4. My Runway feat. Rei
5. 予定は未定で。 feat. MASTA SIMON (Mighty Crown)
6. マクガフィン / 岡村靖幸さらにライムスター
7. 世界、西原商会の世界！ Part 2 逆featuring 横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
8. 肉体関係 Part 2 逆featuring 横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
9. 耳ヲ貸スベキ
10. リスペクト
11. ザ・グレート・アマチュアリズム
12. ジャズィ・カンヴァセイション feat. RHYMESTER / SOIL&”PIMP”SESSIONS
13. 初恋の悪魔 / SOIL&”PIMP”SESSIONSにRHYMESTERを添えて
14. なめんなよ1989 feat. hy4_4yh
15. ちょうどいい
16. POP LIFE
17. The Choice Is Yours
18. Open The Window feat. JQ from Nulbarich
19. The R
20. Forever Young / スチャダラパーからのライムスター
21. 待ってろ今から本気出す
22. ONCE AGAIN
副音声：
宇多丸、Mummy-D、DJ JINによる元祖・生（ビール）コメンタリー特別編 in 公開飲みーティング2024
（スペシャルゲスト：岡村靖幸「マクガフィン」パート）
出演：RHYMESTER
宇多丸
Mummy-D
DJ JIN
出演：ゲストアーティスト一覧（五十音順・グループ名）
岡村靖幸
横山剣＆スモーキー・テツニ (CRAZY KEN BAND)
スチャダラパー
SOIL&”PIMP”SESSIONS
JQ (Nulbarich)
hy4_4yh
Masta Simon (Mighty Crown)
Rei
関連リンク◆RHYMESTER オフィシャルサイト