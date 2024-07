アメリカのサイケデリック・ロック・バンド、モビー・グレープの創設メンバーの1人、リード・ギタリストのジェリー・ミラーが亡くなった。81歳だった。『DEADLINE』によると、ジャーナリストのEric Brenner氏が日曜日(7月21日)、Facebookのモビー・グレープのファン・ページを通じ、「悲しいことに、ジェリー・ミラーが昨晩、亡くなった」と伝えたという。

