¾¾ËÜ·°¤µ¤ó¡¢¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÈëºöÌÀ¤«¤¹¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤òÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡×
¡¡¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ½ÀÆ»Í£°ì¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¾¾ËÜ·°¤µ¤ó¤¬£²£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¿·»ö¼Â¡ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ì¾¾ìÌÌ¡¡ºÇ¶¯¶â¥á¥À¥ë¥¢¥ï¡¼¥É¡×¡Ê¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÆ®ÁèËÜÇ½¤à¤½Ð¤·¤Î¡ÖÌî½Ã¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿±ÇÁü¤¬±Ç¤ë¤È¡Ö»ä¡¢¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê½ÀÆ»¤ÎºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡££²£°ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÀ¤³¦¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¾¡¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢¿Í¤Î¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¾¾ËÜ·°¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥É¥ó¸ÞÎØ¤Î£µ¡¢£¶Ç¯Á°¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Þ¥¤¥ó¥É¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¡Ø²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤é¶á¤Å¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¤È¸«¤»¤ë¤è¤¦¡Ë¡¢°Û¾ï¿Í¤ò±é¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾¾ËÜ¡£
¡¡¡Ö»ä¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÉáÄÌ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¸¤ã¥À¥á¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ø¥Ø¥¤¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¡Ù¤Ã¤Æ¡ÊÁê¼ê¤¬¡ËÍè¤¿¤é¡Ø¥Ø¥¤¡¢¥ª¥Ã¥Ñ¥¤¡¢¥â¥ß¥â¥ß¡Ù¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÎºÝ¤â¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¥¥Ä¤¤Ä¾Á°¹ç½É¤Ç¤â°Û¾ï¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÈÌî½Ã¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò¤¢¤¨¤ÆÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö»ä¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¿ÍÉÝ¤¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç·è¾¡Ä¾Á°¡¢²¿»ö¤«¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤ë¤È¡Ö¡Ø½¸Ãæ¤·¤Æ¡£È¿±þ¡¢È¿¼Í¡£·°¤Ê¤é¹Ô¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ï¤¶¤È¼«Ê¬¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤Ë¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯Áê¼ê¤òÀµ¾ï¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¡£¿Í¤Ã¤ÆÎÙ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¤éÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤·¤«¤âÂçÀ¼¤Ç»þ¡¹¡¢Áê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ß¤Ê¤¬¤é¡£Áê¼ê¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Íð¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¾ËÜ¡£
¡¡Áê¼ê¤Î¸ÞÎØ»Ë¾å½é¤Î°ìÈ¯È¿Â§·èÃå¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÁê¼ê¤â¤¢¤ì¤¬È¿Â§µ»¤À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¤«¤Ê¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£