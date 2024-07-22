Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¡¡27»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó½ªÎ»¸å¤â¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¹¹¿·¡¡ÈèÏ«º¤Øà¤Ç¡Öº£Æü¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÈÖ¡Ö£Æ£Î£Ó£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÆüËÜ°ì¤¿¤Î¤·¤¤³Ø±àº×¡ª¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢£²£°Æü¡Á£²£±Æü¡Ë¡×¤Î½ªÎ»¸å¤Ë»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï¼ã´³¸Ï¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¤ª»¡¤·¤ÎÄÌ¤êÄ´»Ò°¤¯¤Æ¡¢¹¢¤Î¡£º£¤Ç¤¹¤Í¡¢£··î£²£±ÆüÆüÍËÆü¤Î£²£µ»þ¤Ç¤¹¤Í¡££²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤¬£²£²»þ£´£µÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤ËÉÃÂ®¤Ç¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¡Ä¡×¤È·Ð°Þ¤ò¸ì¤ê¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö£±¿Í»¿ÈÝ¡×¤ò»£¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö¸µµ¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¤¤Ä¤â¤Î¥¥ì¤È¤«¤ÏÌµ¤¤¤è¡©Æ¬¤Ï²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éº£Æü¤Î£±¿Í»¿ÈÝ¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êºòº£¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢ÅÓÃæ¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ä¤¡Èè¤ì¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¥¹¥È¥Ã¥×¤·¡Ö¹¢¤ÈÉ¡¤âºÇ°¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£µã¤¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö£²£·»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦Ìõ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±¸Ä¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ï¡¢·ë¹½ÏÃÂê¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£¥¤¥ó¥×¥ì¥¾¥ó¥Ó¤Þ¤ß¤ì¤Ç¡¢¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤Ç¤¤Ø¤ó¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¡¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡Ö²¶¤³¤ó¤Ê¤ó½é¤á¤Æ¤ä¡£¤Û¤ó¤Þ¤´ÉÂµ¤¤Ê¤ë¤Ç²¶¡£¤¢¤¡¡Ä¤Ä¤é¤¤¡×¤ÈÌÜ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÅÔÅÙ¡Öº£Æü¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¤Ø¤È¤Ø¤È²ó¡×¤Ê¤É¤ÈËþ¿ÈÁÏáØ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤â·è¤Þ¤êÊ¸¶ç¤Î¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤ò¸µµ¤¤è¤¯¸À¤¤Êü¤Á¡ÖÍè½µ¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£