　U-23日本代表は現地時間22日、24日にグループリーグ初戦でU-23パラグアイ代表と対戦するヌーボ・スタッド・ド・ボルドーを視察した。

　視察時間は15分程度。ピッチには昨夜チームに合流したバックアップメンバーDF鈴木海音(磐田)、GK佐々木雅士(柏)、MF植中朝日(横浜FM)も姿を見せた。すでに合流しているMF山田楓喜(東京V)も含め、登録メンバー18人とバックアップメンバー4人が今回の活動で初めて集結した。

　この後夕方から練習を実施。24日の初戦に向けてトレーニングを行う。

　24日の第1節・パラグアイ戦、27日の第2節・マリ戦はボルドーで開催。30日の第3節・イスラエル戦はナントで行われる。

▽GK

1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)

12 野澤大志ブランドン(FC東京)

▽DF

4 関根大輝(柏)

2 半田陸(G大阪)

16 大畑歩夢(浦和)

5 木村誠二(鳥栖)

15 高井幸大(川崎F)

3 西尾隆矢(C大阪)

▽MF

8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

7 山本理仁(シントトロイデン)

6 川崎颯太(京都)

14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)

13 荒木遼太郎(FC東京)

▽FW

17 平河悠(ブリストル・C)

18 佐藤恵允(ブレーメン)

10 斉藤光毅(ロンメル)

9 藤尾翔太(町田)

11 細谷真大(柏)

以下、バックアップメンバー

22 GK佐々木雅士(柏)

21 DF鈴木海音(磐田)

20 MF山田楓喜(東京V)

19 MF植中朝日(横浜FM)

(取材・文　石川祐介)