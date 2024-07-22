昨夜合流バックアップメンバー3人も登場! U-23日本代表が22人完全集結! パリ五輪GL初戦のスタジアムを視察
U-23日本代表は現地時間22日、24日にグループリーグ初戦でU-23パラグアイ代表と対戦するヌーボ・スタッド・ド・ボルドーを視察した。
視察時間は15分程度。ピッチには昨夜チームに合流したバックアップメンバーDF鈴木海音(磐田)、GK佐々木雅士(柏)、MF植中朝日(横浜FM)も姿を見せた。すでに合流しているMF山田楓喜(東京V)も含め、登録メンバー18人とバックアップメンバー4人が今回の活動で初めて集結した。
この後夕方から練習を実施。24日の初戦に向けてトレーニングを行う。
24日の第1節・パラグアイ戦、27日の第2節・マリ戦はボルドーで開催。30日の第3節・イスラエル戦はナントで行われる。
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
4 関根大輝(柏)
2 半田陸(G大阪)
16 大畑歩夢(浦和)
5 木村誠二(鳥栖)
15 高井幸大(川崎F)
3 西尾隆矢(C大阪)
▽MF
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
7 山本理仁(シントトロイデン)
6 川崎颯太(京都)
14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
13 荒木遼太郎(FC東京)
▽FW
17 平河悠(ブリストル・C)
18 佐藤恵允(ブレーメン)
10 斉藤光毅(ロンメル)
9 藤尾翔太(町田)
11 細谷真大(柏)
以下、バックアップメンバー
22 GK佐々木雅士(柏)
21 DF鈴木海音(磐田)
20 MF山田楓喜(東京V)
19 MF植中朝日(横浜FM)
(取材・文 石川祐介)
視察時間は15分程度。ピッチには昨夜チームに合流したバックアップメンバーDF鈴木海音(磐田)、GK佐々木雅士(柏)、MF植中朝日(横浜FM)も姿を見せた。すでに合流しているMF山田楓喜(東京V)も含め、登録メンバー18人とバックアップメンバー4人が今回の活動で初めて集結した。
24日の第1節・パラグアイ戦、27日の第2節・マリ戦はボルドーで開催。30日の第3節・イスラエル戦はナントで行われる。
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(シントトロイデン)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
▽DF
4 関根大輝(柏)
2 半田陸(G大阪)
16 大畑歩夢(浦和)
5 木村誠二(鳥栖)
15 高井幸大(川崎F)
3 西尾隆矢(C大阪)
▽MF
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
7 山本理仁(シントトロイデン)
6 川崎颯太(京都)
14 三戸舜介(スパルタ・ロッテルダム)
13 荒木遼太郎(FC東京)
▽FW
17 平河悠(ブリストル・C)
18 佐藤恵允(ブレーメン)
10 斉藤光毅(ロンメル)
9 藤尾翔太(町田)
11 細谷真大(柏)
以下、バックアップメンバー
22 GK佐々木雅士(柏)
21 DF鈴木海音(磐田)
20 MF山田楓喜(東京V)
19 MF植中朝日(横浜FM)
(取材・文 石川祐介)