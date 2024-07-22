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02. SILVER RAIN
03. WAKE ME UP
04. ELEVATION
05. Dream On
06. NO GRAVITY
07. SOLDIER LOVE
08. Everest
09. STRAIGHT UP
10. Lightning
11. FRONTIERS
12. HARD HIT
13. Can't Say Goodbye
14. Sleepless Lonely Night
15. -Vocal & Band Session-
MY PRAYER
INTO THE LIGHT
KIMIOMOU
One More Kiss
16. LIVING IN THE DREAM
17. ESCAPE
18. LIVIN' IT UP
PERFORMER'S Ë½Éñ ~RANBU~
19. No Limit
20. FULLMETAL TRIGGER
21. 16BOOSTERZ
22. The Typhoon Eye
23. FIND A WAY
24. VIP
25. Let's Go Crazy
26. SWAG & PRIDE
en1. 24karats GOLD GENESIS
en2. 100degrees
en3. STARRY LOVE
LIVE ALBUM¡ØTHE RAMPAGE LIVE TOUR 2024 "CyberHelix" RX-16¡Ù
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NEW SINGLE¡Ö24karats GOLD GENESIS¡×
MUSIC VIDEO¡§https://youtu.be/59Uy5evg838
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¡¦LIVEÈ× ¡ÚCD+DVD¡Û
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²Á³Ê¡§\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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²Á³Ê¡§\7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
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½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ)¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉA(Á´16¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)¡¿¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È(LIVE ver.)ÉõÆþ
¡¦MVÈ×¡ÚCD+DVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§RZCD-67067/B
²Á³Ê¡§\2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ)¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉB(Á´16¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)¡¿¥¹¥Þ¥×¥é¥Õ¥©¥È(MV ver.)ÉõÆþ
¡¦CD ONLY
ÉÊÈÖ¡§RZCD-67068
²Á³Ê¡§\1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÆÃÅµ(ÉõÆþ)¡§¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥ÉC(Á´16¼ïÃæ1¼ï¥é¥ó¥À¥àÉõÆþ)
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¡ÎCD¡Ï¢¨4·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
1. 24karats GOLD GENESIS
2. Light Up The Night
3. BALMY BALMY
4. 24karats GOLD GENESIS (Instrumental)
5. Light Up The Night (Instrumental)
6. BALMY BALMY (Instrumental)
¡ÎDVD / Blu-ray¡Ï¢¨LIVEÈ× (RZCD-67065/B¡ÁC¡¿RZCD-67066/B¡ÁC)¤Î¤ß¼ýÏ¿
THE RAMPAGE LIVE TOUR 2023 ¡È16¡É NEXT ROUND at SAITAMA SUPER ARENA
01. 16BOOSTERZ
02. THROW YA FIST
03. SWAG & PRIDE
04. SHOW YOU THE WAY
05. BIONIC
06. ROLL UP
07. WAKE ME UP
08. VIP
09. "16" NEXT ROUND SPECIAL MEDLEY
Fandango /HEATWAVE / LA FIESTA / Summer Riot ¡ÁÇ®ÂÓÌë¡Á
10. FEARS
11. Over
12. Nobody
13. All day
14. Starlight (Xmas ver.)
15. MY PRAYER
16. Only One
17. ÊÒ¶ù
18. INTO THE LIGHT
19. Love Will Find A Way
20. Dream On
21. ELEVATION
22. TOP OF THE TOP
23. Dirty Disco
24. BOND OF TRUST
25. Seasons
26. TOUR"16" KAZUMA'S RAP
27. Everest
28. 24karats STAY GOLD
29. 100degrees
¡ÎDVD¡Ï¢¨MVÈ× (RZCD-67067/B)¤Î¤ß¼ýÏ¿
1. 24karats GOLD GENESIS (MUSIC VIDEO)
2. 24karats GOLD GENESIS (SPECIAL EDITION)
3. 24karats GOLD GENESIS (MUSIC VIDEO MAKING MOVIE)
¡ãTHE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR® at TOKYO DOME¡ä
³«¾ì 16:00 / ³«±é 18:00
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ»ØÄê \12,100 (¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå \11,000¡ÜÀÇ)
¡ÊÇ¯ÎðÀ©¸Â 6ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¢5ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¡¢¨Â÷»ù½ê¡§¼Â»ÜÌµ¤·¡Ë
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¾ÜºÙ¡§https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/28024/
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