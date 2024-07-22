¤³¤Î²Æ¤Î¡ØÌ¾ÉÊ¡Ù¤«¤â¡¢¡¢¡ª¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¥ê¥Í¥óÁÇºà¤¬ÎÃ¤·µ¤♡¡Ö¼·Ê¬Âµ¥·¥ã¥Ä¡×
¾ø¤·½ë¤¤Æü¤Ð¤«¤ê¤À¤È¡¢¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¥·¥ã¥Ä¤¬Ãå¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡© ¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥ê¥Í¥óÁÇºà¤Ç²Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤½¤¦¤Ê¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¤Î¡Ö¼·Ê¬Âµ¥·¥ã¥Ä¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤ÎÌ¾ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹♡
¤³¤Î²Æ¤ÎÌ¾ÉÊ¤«¤â¡ª ¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤é¤ì¤ë¥ê¥Í¥ó¥·¥ã¥Ä
¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¡Û¡ÖÉØ¿Í ¥ê¥Í¥ó Àö¤¤¤¶¤é¤·¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¼·Ê¬Âµ¥Ö¥é¥¦¥¹¡×\3,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
ÄÌµ¤À¤Î¤è¤¤ÎÃ¤ä¤«¤Ê¥ê¥Í¥óÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥Ö¥é¥¦¥¹¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤é¤·¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¾æÉ×¤Ç¥Ï¥ê¥³¥·¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Àö¤¦¤Û¤É¤Ë¤ä¤ï¤é¤«¤¯È©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÃåÂ³¤±¤ë³Ú¤·¤µ¤â´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¡£¼·Ê¬Âµ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäË¼ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤â¡ý
¥¹¥¥Ã¥ÑーÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½
Çò¡¦¹õ¡¦¥ª¥ÕÇò¥¹¥È¥é¥¤¥×¡¦ÀÖ¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î4¿§Å¸³«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÁª¤Ó¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤òÄó°Æ¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò2¤Ä³«¤±¤ÆÈ´¤±´¶¤ò½Ð¤»¤Ð¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤ò½Å¤¿¤¯¸«¤»¤Ê¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥«¥éー¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°õ¾Ý¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
ftnËÜ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡ÚÌµ°õÎÉÉÊ¤Î¥ß¥Ë¥Èー¥È¾ðÊó¡Û¤Ê¤ÉºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mujistaff.daimyoÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Syoko.T