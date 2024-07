CL予選3回戦の組み合わせ決定…町田浩樹＆川村拓夢が参戦

2024-25シーズンのチャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦の抽選会が22日に実施された。大幅にフォーマットが刷新された新シーズンのCL。そのリーグフェイズへの参加を懸けた戦いはすでにスタートしており、現在は予選2回戦の組み合わせが決まっており、今月23日、24日に1stレグ、30日、31日に2ndレグが行われる。その予選2回戦勝者と今ラウンドから参戦する6チームで争われる3回戦の組み合わせが決定した。

例年通り、この予選ではUEFAカントリーランキング上位のリーグ上位クラブで争われるリーグパス、UEFAカントリーランキングで中位以下の各国リーグ王者で争われるチャンピオンズパスに分かれての戦いとなる。リーグパスでは日本代表DF町田浩樹の所属するユニオン・サン=ジロワーズがチェコの強豪スラビア・プラハとの対戦が決定。また、日本代表MF川村拓夢(負傷離脱中)の所属するレッドブル・ザルツブルクはオランダのトゥベンテとの対戦が決まった。なお、3回戦の勝者は、それぞれのパスのプレーオフラウンドに進み、チャンピオンズパスの敗者はヨーロッパリーグのプレーオフラウンドに、リーグパスの敗者はヨーロッパリーグのリーグフェーズに移行する。1stレグは8月6日と7日に、2ndレグは同13日に行われる予定だ。今回決定したCL予選3回戦の対戦カードは以下の通り。◆リーグパススラビア・プラハ(チェコ) vs サン=ジロワーズ(ベルギー)リール(フランス) vs ルガーノ(スイス)orフェネルバフチェ(トルコ)ディナモ・キーウ(ウクライナ)orパルチザン(セルビア) vs レンジャーズ(スコットランド)レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) vs トゥベンテ(オランダ)◆チャンピオンズパスリンカーン(ジブラルタル)orカラバフ(アゼルバイジャン) vs ルドゴレツ(ブルガリア)orディナモ・ミンスク(ベラルーシ)ツェリェ(スロベニア)orスロバン・ブラチスラヴァ(スロバキア) vs アポエル(キプロス)orペトロクブ(北マケドニア)シャムロック(アイルランド)orスパルタ・プラハ(チェコ) vs FCSB(ルーマニア)orマッカビ・テル・アビブ(イスラエル)マルメ(スウェーデン)orKÍクラクスヴィーク(フェロー諸島) vs PAOK(ギリシャ)orボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)サンタ・コロマ(アンドラ)orミッティラン(デンマーク) vs フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー)orTNS(ウェールズ)パネヴェジース(リトアニア)orヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド) vs ボデ/グリムト(ノルウェー)orRFS(ラトビア)