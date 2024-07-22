¡ã¥µ¥Ã¥«¡¼¡äÆüËÜ¤ÈÆ±ÁÈ¡¢Ãæ¹ñ¡Ö´í¸±Áª¼ê¡×¤¬¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ÇÂåÉ½Íî¤Á¤â
¥µ¥Ã¥«¡¼¡¦Ãæ¹ñÂåÉ½¤ÎðêÀ¤¹ë¡Ê¥¦¥§¥¤¡¦¥·¡¼¥Ï¥ª¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
À®ÅÔÍÖ¾ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ëðêÀ¤¹ë¤Ï¡¢20Æü¤ÎÃæ¹ñ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥°Âè24Àá¤Î¸ÅÁã¡¦Éð´Á»°ÄÃ¤È¤Î»î¹ç¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎûçÞ¾Ê¸¡Ê¥À¥ó¡¦¥Ï¥ó¥¦¥§¥ó¡Ë¤òÇØ¸å¤«¤é½³¤ê¾å¤²¡¢¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ðêÀ¤¹ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö²á¤Á¤Ï²á¤Á¤À¡£¾×Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê¸¶°ø¤Ç¤¢¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è³§¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤º¼Õ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤é¤Ë¼Õºá¤Î°Õ»×¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊ£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¥×¥ì¡¼¤ÏÃæ¹ñÂåÉ½¤Ë¤â±Æ¶Á¤¹¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÌäÂê¤Î¥×¥ì¡¼
ðêÀ¤¹ë¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ê¡¼¥°Àï¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¿³È½¤Ø¤ÎË½¸À¤ÇÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é6»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢9·î¤ÎÂåÉ½¶¯²½»î¹ç¤Ë·ç¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¦Ä¾ÇÅ吧¤Ï22ÆüÉÕ¤Îµ»ö¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ÖÂåÉ½Æþ¤ê¶Ø»ßÎá¡×¤ò´Þ¤à¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é¤ÎÄÉ²Ã½èÈ³¤ÏÌÈ¤ì¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÎäÀÅ¤µ¤ò·ç¤¤¤¿ðêÀ¤¹ë¤Ï¥¯¥é¥Ö¡¢ÂåÉ½¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¡¢ÆÃ¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢3¼¡Í½Áª¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ»¼º¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£Æ±Í½Áª¤ÇÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×C¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î5Æü¤ËÂÐÀï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
ðêÀ¤¹ë¤Ï³ÆÇ¯Âå¤ÎÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥é¥Õ¥×¥ì¡¼¤¬Â¿¤¤´í¸±Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¡£2019Ç¯¤ÎÃæ¹ñÇÕ¤Ç¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥óÁª¼ê¤Ë´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¸«Éñ¤¤¡¢±¦Â¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¡£22Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¤¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤ËÏ¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤ò4ËÜÀÞ¤ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢23Ç¯¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊACL¡Ë¤Î¥Ï¥Î¥¤FCÀï¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î´éÌÌ¤ËÉ¨½³¤ê¤òÆþ¤ìÂà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£22Ç¯¤ÎWÇÕ¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤È¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë